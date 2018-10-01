В Барнауле суд оправдал кота, на которого хозяева свесили кражу электричества

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-01T09:28:08+03:00

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В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии.

- Свое честное имя оклеветанному питомцу пришлось отстаивать в суде, - рассказали «Комсомолке» в пресс-центре Барнаульской горэлектросети.

Компания обратилась в суд, чтобы взыскать с барнаульцев долг в несколько десятков тысяч рублей за потреблении неучтенной электроэнергии. Это произошло потому, что со счетчика была сорвана пломба. Должники пытались перевести стрелки на своего кота Ваську. По их версии, именно этот прохиндей совершил диверсию на чердаке.

В судебном заседании владельцы частного дома пояснили, что их кот частенько прогуливается по чердаку, и его лаз располагался в опасной близости от электросчетчика. Тогда, мол, они решили освободить дорогу Василию и перенесли прибор учета на соседнюю стену.

- Однако, - вздыхали ответчики,- опоздали!

Кот якобы все же сорвал пломбу, осуществляя очередной рейд на крышу.

В защиту кота на суде выступил свидетель - электромонтер Сергей Платонюк. Опытный специалист, выявивший нарушение, настаивал, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно: проволока очень крепкая и даже сами работники используют кусачки, чтобы снять пломбы.

- Даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела, - убеждал суд монтер.

В итоге Василия оправдали. Теперь его хозяева должны оплатить долг 78 тысяч рублей и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Подавать жалобу они не стали, судебное решение вступило в силу.

Кстати

На прошлой неделе бобер отключил свет в Солтонском районе. Зубастый нарушитель свалил дерево на линию электропередачи. Тогда без света оставались полторы тысячи человек.

- Бобры частенько становятся «энерговорами», а вот чтобы котов в этом обвинять - такого еше не было! - отметили в пресс-службе горэлектросети.

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