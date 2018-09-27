2018-09-27T13:38:54+03:00
Общество

На Алтае бобер-«диверсант» оставил без света жителей района

А несколько лет назад грызуны просто атаковали линии электропередачи в Бобровке
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Фото с сайта pixabay.comФото с сайта pixabay.com
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Жители Солтонского района Алтайского края остались без света. И все по вине бобра! Или бобрихи. Личность «преступника» не установлена.

Как рассказали в «Алтайэнерго», зверь-«диверсант» подгрыз дерево и повалил его прямо на линию электропередачи мощностью 10 киловольт. Таким образом животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек. Хорошо, что хоть самого током не стукнуло.

- Персоналу районных электрических сетей понадобилось около двух часов, чтобы установить причину неполадок и устранить последствия действий животного. Возможно, бобру это и не понравилось, но свет в дома жителей все же вернулся! - шутят в энергокомпании.

Бобрам закон не писан и санкций им не объявишь. О том, что валить деревья на электропровода опасно для жизни – тоже не объяснить. Поэтому иногда и происходят такие казусы. Например, несколько лет назад грызуны просто атаковали линии электропередачи в поселке Бобровка Первомайского района. Видимо, бобры в Бобровке почувствовали себя настоящими хозяевами. Энергетики, прибывшие тогда на тогда на «место преступления», увидели березу, упавшую на линию. Отпечатки зубов на дереве четко указывали на главных виновников аварии.

- Энергетики защищают оборудование от животных, а их самих – от электричества. Например, устанавливают на линиях птицезащитные устройства. Но исключить попадание птиц и зверей на ЛЭП и подстанции на 100 процентов, к сожалению, невозможно, - пояснили специалисты «Алтайэнерго».

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В ночь на 15 апреля в Алтайском крае внезапно погас свет в нескольких селах Первомайского и Топчихинского районов. Энергетики, прибывшие на место аварии в село Бобровка увидели березу, упавшую на линию электропередач (подробнее)

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