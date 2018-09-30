Что приготовить из кислого винограда

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-29T18:52:58+03:00

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Огородный сезон завершается, а виноград так и не успел дозреть? Ситуация для многих жителей Алтая знакомая. У опытных алтайских огородников и кулинаров есть фирменные рецепты, как из кислого сделать вкусное. Они поделились своими рецептами с «Комсомолкой». Читайте и сохраняйте, пригодится!

Шарлотка с виноградом

Этим рецептом поделился житель Барнаула Евгений Косса.

Понадобится:

Муки (высший сорт) – 160 гр

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Яиц – 3 штуки

Сахара – 150 гр

Винограда – 200-300 гр

Взбейте яйца, потихоньку добавляя сахар. Добавьте муку, разрыхлитель, замесите тесто (получится немного жидким, не волнуйтесь, так и должно быть). Форму для выпекания покройте пергаментом, слегка присыпав его мукой. Вылейте тесто.

Равномерно разбросайте поверх теста виноград. Включите духовку до 170 градусов. Выпекайте 35 минут, при этом наблюдайте за пирогом, поскольку он может испечься быстрее. Когда шарлотка приготовится, сразу не вынимайте ее, пусть еще немного постоит в выключенной печи. Это позволит предотвратить ее оседание. Готовый пирог доставайте только когда он остынет. Пирог можно украсить сахарной пудрой и сладкими ягодами винограда.

Перевернутый виноградный пирог

Этот рецепт «КП» тоже предоставил барнаулец Евгений Косса. При желании виноград можно заменить на другие кислые ягоды вроде брусники или клюквы.

Понадобится:

Мука (высший сорт) – 160 гр

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Молотая корица – 1 чайная ложка

Соль - ¼ чайная ложка

Сливочное масло - 200 гр

Сахар - 200 гр, плюс 2 столовые ложки

Грецкий орех – 50 гр

Виноград без косточек – 2 стакана

Яйца – 2 штуки

Ванильный экстракт – 1 чайная ложка

Молоко – 65 мл

Варенье из смородины – 50 гр

Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем, солью и корицей.

Растапливаем на плите 80 гр масла, добавляем сахар (6 столовых ложек), варим смесь до закипания, помешивая. Берем форму для запекания, выливаем полученную массу. Высыпаем поверх измельченные орехи, потом виноград.

Взбиваем остатки масла на миксере. Добавляем остатки сахара и продолжаем взбивать, пока масса не станет пышной. Вносим в состав яйца, продолжаем взбивать, вливаем ваниль. Примешиваем половину сухих ингредиентов, вливаем молоко, всыпаем остатки мучной смеси, тщательно размешиваем. Тесто распределяем поверх винограда.

Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем 40-45 мин. Пирог должен получиться золотистым. Достаем готовый пирог и даем ему настояться минут пять, потом можно перевернуть, смазать вареньем и подать к столу.

Томаты маринованные с виноградом

Оказывается виноград очень вкусен в засолках. Рецептом поделилась художница Ольга Клестова. Заготовка не требует стерилизации.

Понадобится:

(Из расчета на 3 литра)

Томаты – 2-3 кг

Виноград – хорошая гроздь

Базилик, мята – по веточке

Чеснока свежего – 3 зубочка

Гвоздики - 3 штуки

Перец – 3 горошины

Лук – 1 головка

Соль – 2 стол. ложки

Сахар-песок – 4 стол. ложки

Уксус – 1,5 стол. ложки

Мята – одна небольшая веточка

Промываем ягоды. Моем банку (не стерилизуем), кладем в нее почти все специи, оставив только сахар, соль и уксус. Кладем также томаты и виноград (можно гроздью). Покрываем помидоры с виноградом кипятком (горячим), прикрываем крышкой и оставляем в таком виде на 10 мин. Выливаем из банки рассол в кастрюлю и опять его кипятим. Затем им же вновь заливаем томаты. Еще выдерживаем овощи в этом составе 10 мин. И опять сливаем его в кастрюлю, насыпаем сахара и соли. Рассол кипятим, вливаем в помидоры с виноградом, вливаем уксус, закатываем. Переворачиваем вверх дном, остужаем.

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