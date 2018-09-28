Рецепты маринованных опят от заядлого грибника

СЕГОДНЯ 07:36 2018-09-28T07:45:00+03:00

Сейчас в алтайских лесах не густо, но набрать на зимние заготовки можно

Изменить размер текста: A A

В этом году с грибами на Алтае – катастрофа, говорит заядлый грибник из Барнаула Дмитрий Кузьмин.

- Ни весенних грибов толком не было - сморчков, строчков лишь единицы. Ни летних - я почти не видел груздей, моховиков, белых грибов, собирал, в основном, сыроежки, - делится любитель «тихой охоты».

Дмитрий Сергеевич считает, что такая ситуация происходит из-за изменения климата.

- Метеорологи говорят, что весной и летом к нам теперь идет воздух с Арктики, который несет влажность и холод. А грибам нравится, чтобы было влажно и тепло. А если тепла не хватает, то они плохо плодоносят, - поясняет опытный грибник.

Сейчас, по его словам, пошла вторая волна опят. Этих грибов тоже не густо, но на зимние заготовки набрать можно. За опятами нужно ехать в березник либо в смешанный с березой лес. У жителей края в запасе недели две, а потом грибочки отойдут.

Рецепты маринованных опят от Дмитрия Кузьмина

Самый лучший

- Этот рецепт не мой, но мной опробованный. Я нашёл его на просторах Интернета. И, по мнению многих, этот рецепт лучший. В общем, рекомендую попробовать:

Маринад:

1 литр воды,

3 чайные ложки 80% уксусной эссенции или 1 гранёный стакан 6% уксуса (в этом случае воды взять на стакан меньше),

2 ст. ложки сахара,

4 ч. ложки соли,

3 лавровых листа,

6 горошин душистого перца,

3 гвоздики,

3 кусочка корицы.

Приготовление: грибы (количество определяйте сами) сортируют, отваривают и раскладывают в банки. Заливают холодным маринадом, сверху наливают слой растительного масла около 1 см. Закрывают банки пергаментной бумагой, завязывают. Хранят в холодильнике.

Маринованные опята "Ароматные"

5 кг опят

Заливка:

3 л воды

по 2 гвоздики, корицы, бадьяна, кориандра,

по 1 ст. л. соли и сахара,

1 ст. л. 70% уксуса.

Опята отварить до готовности в подсоленной воде.

Для заливки: воду довести до кипения, добавить пряности, соль, сахар, в последнюю очередь — уксус. Кипятить 30 минут.

Затем грибы разложить в стерилизованные банки, залить заливкой и стерилизовать 15-20 минут. Затем закупорить.

Маринованные опята "Особые"

2 кг опят

1 ст. л. соли,

2 ст. л. 9% уксуса,

1 стакан воды,

1/2 стакана растительного масла,

чеснок, укроп.

Опята очистить, положить соль и сбрызнуть уксусом, смешанным с водой и растительным маслом.

Грибы варить 30 минут с момента закипания. Кипящими разлить в банки, в которые положить по несколько зубчиков чеснока и немного укропа. Сразу же герметично закупорить и стерилизовать 15 минут.

Маринованные опята "Лукошко"

Грибы, соль, лимонная кислота, репчатый лук, зелёная фасоль - в любом соотношении.

Маринад: на 1 л воды — 1 ст. л. соли и 1/4 ч. л. лимонной кислоты.

Грибы отварить в подсоленной воде с добавлением лимонной кислоты и соли. Затем охладить, уложить в поллитровые банки. Лук и фасоль бланшировать и также разложить в банки. Залить маринадом, стерилизовать и закупорить.

Для маринада: в воду добавить соль и лимонную кислоту, вскипятить и залить грибы по «плечики» банки.

Рецепт без названия

500 г грибов

1 луковица.

Маринад:

2 стакана воды,

1/4 ч.л. соли,

1/2 ст.л. 9% уксуса,

2 лавровых листа,

6 горошин душистого перца.

Для маринада: в воде растворить соль, добавить уксус, лавровый лист и перец и довести до кипения.

Лук мелко нашинковать, добавить к грибам и залить горячим маринадом. Банки закрыть. Грибы должны настояться до остывания маринада, хранить в холодильнике.

Также Дмитрий Кузьмин рекомендует приготовить грибные соусы. Уверяет – это очень вкусно! Вот парочка рецептов.

Густой грибной соус

250 г свежих грибов

1 ч. л. репчатого лука (нарезанного)

15 г зелени петрушки (измельченной)

6 ст. л. сливочного масла

4-5 ст. л. пшеничной муки

160 мл бульона или воды

50 г сметаны

1/2 ст.л. лимонного сока

соль.

Обжарить лук и петрушку в 2 ст. л. сливочного масла. Грибы вымыть, нарезать, добавить к обжаренному луку и тушить в течение 5 мин до мягкости.

Растопить оставшееся масло, всыпать муку и перемешать. Влить бульон или воду и мешать до однородной массы. Добавить сметану и соль по вкусу. В полученный соус переложить грибы и тушить еще 15 мин. Приправить лимонным соком.

Соус грибной с чесноком

150 г грибов

3 ст. л. растительного масла

1/2 ч.л. уксуса

чеснок, соль, черный перец, лавровый лист.

Две дольки очищенного чеснока мелко нарезать, добавить немного соли, истолочь, выложить в миску и хорошо размешать с растительным маслом.

Свежие грибы отварить до готовности в 400 мл подсоленной воды, отцедить, нарезать и соединить с чесноком.

Подготовленную смесь залить грибным отваром, заправить уксусом (или лимонным соком), добавить перец, лавровый лист, соль и перемешать.