Рецепты маринованных опят от заядлого грибника
В этом году с грибами на Алтае – катастрофа, говорит заядлый грибник из Барнаула Дмитрий Кузьмин.
- Ни весенних грибов толком не было - сморчков, строчков лишь единицы. Ни летних - я почти не видел груздей, моховиков, белых грибов, собирал, в основном, сыроежки, - делится любитель «тихой охоты».
Дмитрий Сергеевич считает, что такая ситуация происходит из-за изменения климата.
- Метеорологи говорят, что весной и летом к нам теперь идет воздух с Арктики, который несет влажность и холод. А грибам нравится, чтобы было влажно и тепло. А если тепла не хватает, то они плохо плодоносят, - поясняет опытный грибник.
Сейчас, по его словам, пошла вторая волна опят. Этих грибов тоже не густо, но на зимние заготовки набрать можно. За опятами нужно ехать в березник либо в смешанный с березой лес. У жителей края в запасе недели две, а потом грибочки отойдут.
Рецепты маринованных опят от Дмитрия Кузьмина
Самый лучший
- Этот рецепт не мой, но мной опробованный. Я нашёл его на просторах Интернета. И, по мнению многих, этот рецепт лучший. В общем, рекомендую попробовать:
Маринад:
1 литр воды,
3 чайные ложки 80% уксусной эссенции или 1 гранёный стакан 6% уксуса (в этом случае воды взять на стакан меньше),
2 ст. ложки сахара,
4 ч. ложки соли,
3 лавровых листа,
6 горошин душистого перца,
3 гвоздики,
3 кусочка корицы.
Приготовление: грибы (количество определяйте сами) сортируют, отваривают и раскладывают в банки. Заливают холодным маринадом, сверху наливают слой растительного масла около 1 см. Закрывают банки пергаментной бумагой, завязывают. Хранят в холодильнике.
Маринованные опята "Ароматные"
5 кг опят
Заливка:
3 л воды
по 2 гвоздики, корицы, бадьяна, кориандра,
по 1 ст. л. соли и сахара,
1 ст. л. 70% уксуса.
Опята отварить до готовности в подсоленной воде.
Для заливки: воду довести до кипения, добавить пряности, соль, сахар, в последнюю очередь — уксус. Кипятить 30 минут.
Затем грибы разложить в стерилизованные банки, залить заливкой и стерилизовать 15-20 минут. Затем закупорить.
Маринованные опята "Особые"
2 кг опят
1 ст. л. соли,
2 ст. л. 9% уксуса,
1 стакан воды,
1/2 стакана растительного масла,
чеснок, укроп.
Опята очистить, положить соль и сбрызнуть уксусом, смешанным с водой и растительным маслом.
Грибы варить 30 минут с момента закипания. Кипящими разлить в банки, в которые положить по несколько зубчиков чеснока и немного укропа. Сразу же герметично закупорить и стерилизовать 15 минут.
Маринованные опята "Лукошко"
Грибы, соль, лимонная кислота, репчатый лук, зелёная фасоль - в любом соотношении.
Маринад: на 1 л воды — 1 ст. л. соли и 1/4 ч. л. лимонной кислоты.
Грибы отварить в подсоленной воде с добавлением лимонной кислоты и соли. Затем охладить, уложить в поллитровые банки. Лук и фасоль бланшировать и также разложить в банки. Залить маринадом, стерилизовать и закупорить.
Для маринада: в воду добавить соль и лимонную кислоту, вскипятить и залить грибы по «плечики» банки.
Рецепт без названия
500 г грибов
1 луковица.
Маринад:
2 стакана воды,
1/4 ч.л. соли,
1/2 ст.л. 9% уксуса,
2 лавровых листа,
6 горошин душистого перца.
Для маринада: в воде растворить соль, добавить уксус, лавровый лист и перец и довести до кипения.
Лук мелко нашинковать, добавить к грибам и залить горячим маринадом. Банки закрыть. Грибы должны настояться до остывания маринада, хранить в холодильнике.
Также Дмитрий Кузьмин рекомендует приготовить грибные соусы. Уверяет – это очень вкусно! Вот парочка рецептов.
Густой грибной соус
250 г свежих грибов
1 ч. л. репчатого лука (нарезанного)
15 г зелени петрушки (измельченной)
6 ст. л. сливочного масла
4-5 ст. л. пшеничной муки
160 мл бульона или воды
50 г сметаны
1/2 ст.л. лимонного сока
соль.
Обжарить лук и петрушку в 2 ст. л. сливочного масла. Грибы вымыть, нарезать, добавить к обжаренному луку и тушить в течение 5 мин до мягкости.
Растопить оставшееся масло, всыпать муку и перемешать. Влить бульон или воду и мешать до однородной массы. Добавить сметану и соль по вкусу. В полученный соус переложить грибы и тушить еще 15 мин. Приправить лимонным соком.
Соус грибной с чесноком
150 г грибов
3 ст. л. растительного масла
1/2 ч.л. уксуса
чеснок, соль, черный перец, лавровый лист.
Две дольки очищенного чеснока мелко нарезать, добавить немного соли, истолочь, выложить в миску и хорошо размешать с растительным маслом.
Свежие грибы отварить до готовности в 400 мл подсоленной воды, отцедить, нарезать и соединить с чесноком.
Подготовленную смесь залить грибным отваром, заправить уксусом (или лимонным соком), добавить перец, лавровый лист, соль и перемешать.