2018-09-26T13:00:54+03:00
Происшествия

Незадолго до самоубийства алтайского полицейского вызывали на допрос

В предсмертной записке мужчина говорил о том, что не собирается сидеть за то, что не совершал
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото с сайта администрации Шипуновского района.Фото с сайта администрации Шипуновского района.
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В селе Шипуново Алтайского края обнаружили тело 35-летнего полицейского. По предварительной версии, Максим Кудинов свел счеты с жизнью.

Его тело обнаружили вечером 24 сентября в сарае возле его дома. Сегодня состоялись похороны мужчины. Следственный комитет и полицейские после смерти мужчины начали проверки. О возможных причинах самоубийства сотрудника внутренних органов хранится молчание - даже в популярных пабликах в соцсетях, где писали о смерти Кудинова –закрыли комментарии.

Сейчас проводятся экспертизы – действительно ли мужчина покончил с собой, сам ли написал записку. Как пишет краевой главк МВД, в момент смерти Кудинов был в гражданской одежде.

- За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным сотрудником, конфликтов с сослуживцами не имел, - пишут полицейские.

Предсмертная записка

Как рассказали односельчане погибшего мужчины, рядом с телом была обнаружена предсмертная записка, в которой говорилось, что он не будет сидеть за то, что не совершал.

Как стало известно «КП», незадолго до гибели Максима Кудинова вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. При этом следователи уверяют, его ни в чем не обвиняли.

- Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел, - сказала помощник руководителя краевого управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Полицейского могли втянуть в преступление

Неофициальные источники утверждают, незадолго до гибели Максим Кудинов давал показания по делу замначальника полиции по Шипуновскому району, на которого завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году мужчина пытался «повесить» на невиновного хранение оружия и наркотиков. В отношении потерпевшего незаконно возбудили уголовное дело и провели обыск по месту проживания.

Возможно ли, что Кудинов мог оказаться втянут в незаконные дела? Пока эта версия не списывается со счетов. Супруга погибшего Галина Кудинова также не в курсе дел своего мужа.

Кстати, за последний год это уже второе самоубийство полицейского в Шипуново. В начале года сообщалось о самоубийстве 30-летнего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Шипуновскому району Дмитрия Карпова. Тогда в возбуждении уголовного дела после проверки было отказано.

Еще один следователь из Барнаула Кристина Альховская покончила с собой в собственном кабинете в городе Лангепас (ХМАО). Она оставила на столе предсмертную записку, обвинив во всем свою начальницу.

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Мать погибшей утверждает, что у нее есть аудиозаписи, где начальница говорит, что не даст дочке ни перевода, ни увольнения. Грозилась довести ее до увольнения по отрицательным мотивам. Сказала, «я хочу, чтобы тебя больше нигде не взяли на работу» (далее)

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