Незадолго до самоубийства алтайского полицейского вызывали на допрос

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-26T13:00:54+03:00

В предсмертной записке мужчина говорил о том, что не собирается сидеть за то, что не совершал

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В селе Шипуново Алтайского края обнаружили тело 35-летнего полицейского. По предварительной версии, Максим Кудинов свел счеты с жизнью.

Его тело обнаружили вечером 24 сентября в сарае возле его дома. Сегодня состоялись похороны мужчины. Следственный комитет и полицейские после смерти мужчины начали проверки. О возможных причинах самоубийства сотрудника внутренних органов хранится молчание - даже в популярных пабликах в соцсетях, где писали о смерти Кудинова –закрыли комментарии.

Сейчас проводятся экспертизы – действительно ли мужчина покончил с собой, сам ли написал записку. Как пишет краевой главк МВД, в момент смерти Кудинов был в гражданской одежде.

- За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным сотрудником, конфликтов с сослуживцами не имел, - пишут полицейские.

Предсмертная записка

Как рассказали односельчане погибшего мужчины, рядом с телом была обнаружена предсмертная записка, в которой говорилось, что он не будет сидеть за то, что не совершал.

Как стало известно «КП», незадолго до гибели Максима Кудинова вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. При этом следователи уверяют, его ни в чем не обвиняли.

- Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел, - сказала помощник руководителя краевого управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Полицейского могли втянуть в преступление

Неофициальные источники утверждают, незадолго до гибели Максим Кудинов давал показания по делу замначальника полиции по Шипуновскому району, на которого завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году мужчина пытался «повесить» на невиновного хранение оружия и наркотиков. В отношении потерпевшего незаконно возбудили уголовное дело и провели обыск по месту проживания.

Возможно ли, что Кудинов мог оказаться втянут в незаконные дела? Пока эта версия не списывается со счетов. Супруга погибшего Галина Кудинова также не в курсе дел своего мужа.

Кстати, за последний год это уже второе самоубийство полицейского в Шипуново. В начале года сообщалось о самоубийстве 30-летнего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Шипуновскому району Дмитрия Карпова. Тогда в возбуждении уголовного дела после проверки было отказано.

Еще один следователь из Барнаула Кристина Альховская покончила с собой в собственном кабинете в городе Лангепас (ХМАО). Она оставила на столе предсмертную записку, обвинив во всем свою начальницу.

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