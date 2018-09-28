Она всю жизнь ухаживала за могилой Шукшина, но не была с ним знакома

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-27T16:08:23+03:00

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Преподаватель из Москвы всю жизнь интересовалась творчеством Василия Шукшина, а после его смерти ухаживала за могилой, но при этом так и не познакомилась с ним лично.

Елена Самойловна Лимарь сразу заметила талантливого актера и режиссера. Увлеклась его творчеством, стала собирать рассказы Василия Макаровича, книги, вырезки о нем. С годами коллекция только росла. За всю жизнь преподаватель института иностранных языков создала небывалую коллекцию – более двух тысяч предметов, среди которых уникальные вещи. Сейчас их с гордостью демонстрируют в мемориальном музее-заповеднике В.М.Шукшина в Сростках.

– Серия выставок открылась еще в январе. С каждым новым месяцем мы показывает новые экспонаты из нашего собрания. Так что на какую-то большую выставку они попадут не скоро, - рассказывает директор музея-заповедника Лидия Чуднова. – Последняя экспозиция посвящена именно держателю этой коллекции - Елене Самойловне Лимарь. Для нас это человек-легенда. В своей жизни она исполняла очень высокую миссию: в 1974 году попросила вдову Шукшина Лидию Николаевну разрешить ухаживать за его могилой на Новодевичьем кладбище. Она выращивала там цветы, на зиму закрывала их пленкой, стригла траву. Таким образом, могила всегда была ухожена. Помимо этого она писала письма матери Василия Макаровича и его сестре. Пересылала записки с кладбища, памятные ленты, которые приносили посетители. Теперь все это перешло к нам.

С Еленой Самойловной сотрудники музея познакомились еще в начале 90-х годов и всегда, когда были в Москве, заходили к ней в гости.

- Она собирала о Шукшине книги, всевозможные печатные издания, публикации, фотографии. Большую часть коллекции вместе с каталогом в конце 90-х она передала нашему музею. В общей сложности более двух тысяч предметов. А вот сейчас мы демонстрируем предметы, которые она досылала в последние годы, - продолжает Лидия Александровна.

Подарки за преданность

Среди всех этих предметов есть и уникальные экземпляры, к примеру, рукописи, которые Елене Самойловне передала лично мама писателя Мария Сергеевна Куксина.

- Она неоднократно была в Бийске и заезжала в Сростки, в гости к маме Шукшина. Уже позже приезжала на ее похороны. Елена Самойловна была очень близким человеком для нее и для других родственников Василия Макаровича, - говорит Лидия Чуднова. – Кстати, была у мамы Шукшина такая черта – к ней приезжали незнакомые люди, общались с ней, иногда оставались переночевать. Она видела, что той же Лимарь важно то, чем она занимается, какой вклад она делает, что она ухаживает за могилой. За все это Мария Сергеевна в благодарность делала ей подарки. Причем мама Шукшина могла отдать практически незнакомым людям или приезжим журналистам редкую фотографию сына, его письма.

Письмо Марии Куксиной (матери Шукшина) Елене ЛимарьФото: из личного архива героя(ев) публикации

Что удивительно, при этом сама Лимарь не была лично знакома с Шукшиным, они даже не встречались. Она знала его исключительно как режиссера, писателя, актера, но не более. Таких, как она, во все времена называли поклонницами. В ее частной коллекции сохранилась и переписка с Марией Куксиной. В следующем году музей хочет опубликовать целую книгу из этих писем.

- Интересен еще и такой факт: в 1974 году, когда шли съемки фильма «Они сражались за Родину», Лимарь написала Шукшину письмо от литературного объединения. В нем она дала творчеству нашего земляка высокую оценку, хотя в то время его очень критиковали. Известно, что послание было отправлено на место дислокации съемочной группы, но прочел ли его сам Шукшин, неизвестно. Возможно, все-таки прочел, но не успел ответить. Всю свою жизнь Елена Самойловна не знала ответ на этот вопрос, - говорит директор музея.

В 2017 году Елены Лимарь не стало, но в ее огромной коллекции еще много предметов, которые никто никогда не видел. Уже в октябре в мемориальном музее-заповеднике в Сростках вновь обновится экспозиция.