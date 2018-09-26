2018-09-26T18:57:11+03:00
Спорт

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуны

Оказалось, что стадион не отвечает требованиям безопасности
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныБолельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныФото: Олег УКЛАДОВ
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К далеко не самому успешному выступлению барнаульского «Коммунальщика» добавились новые проблемы. К концу сезона обнаружилось, что стадион не отвечает требованиям безопасности.

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуны Фото: Олег УКЛАДОВ

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныФото: Олег УКЛАДОВ

Вслед за закрытием барнаульского Дворца зрелищ и спорта из-за нарушений норм пожарной безопасности с серьезными проблемами столкнулся стадион «Коммунальщик». Меньше, чем за месяц до завершения сезона в элитной лиге чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд, вдруг оказалось, что барнаульский стадион «Коммунальщик» не соблюдает требования безопасности. Из-за этого и без того немногочисленных болельщиков «Коммунальщика» буквально попросили с трибун в самом начале игры с подмосковной командой «Динамо-Электросталь», которая состоялась в Барнауле 14 сентября.

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуны Фото: Олег УКЛАДОВ

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныФото: Олег УКЛАДОВ

В итоге преданные клубу болельщики следили за матчем сквозь металлическую сетку, которой обнесен стадион.

Уже сегодня, 26 сентября, «Коммунальщик» принимал на своем поле действующих чемпионок страны – столичную команду «Динамо-ЦОП Москомспорт». До последнего было не ясно, попадут ли болельщики на эту игру. В итоге к 16 часам, а именно в это время начиналась игра, пришло около 20 человек, из них пятеро фанатов. Все они следили за матчем с трибуны.

– Нас упрекнули в том, что мы не обеспечили разделительные полосы для болельщиков. По правилам они должны заходить и выходить отдельно, но у нас на одной из последних игр было 57 зрителей. Неужели они могут подавить друг друга? – задается вопрос главный тренер и руководитель ХК «Коммунальщик» Владимир Кобзев.

Он же рассказал, что по требованиям безопасности всех зрителей должны проверять ручным металлодетектором. Его клуб уже приобрел. Также «Коммунальщику» нужно купить локализатор взрыва, который может быть использован на случай террористической атаки.

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуны Фото: Олег УКЛАДОВ

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныФото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Кобзев прямо говорит о том, что на игры «Коммунальщика» приходят родные и друзья девчонок. В лучшем случае игры посещает не более ста человек. Несмотря на не самые лучшие результаты, клубу удалось сохранить фанатов. Ребята, год за годом активно поддерживают команду. Самое хулиганское, что они могут сделать, это зажечь дымовую шашку. Владимир Кобзев всегда защищает парней, но при этом осуждает их за «дымовухи» и обещает с ними поговорить.

Кстати, на игре с «Динамо-ЦОП Москомспорт» фанатов было заметно меньше. Это обстоятельство они объяснили тем, что игра проходила в рабочее время. В свою очередь Владимир Кобзев сказал, что матчи пришлось поставить на два часа раньше для того, чтобы сыграть при дневном свете.

По требованиям Суперлиги матчи последнего тура, которые запланированы на 3 и 4 октября должны пройти в одно время по всей стране. Предварительно их назначили на 14 часов по Москве, а значит для «Коммунальщика», который будет заканчивать сезон на домашней арене, снова возникнут трудности, ведь с искусственным освещением на стадионе тоже не все в порядке.

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуны Фото: Олег УКЛАДОВ

Болельщикам барнаульского «Коммунальщика» ограничили доступ на трибуныФото: Олег УКЛАДОВ

Если говорить о спортивной составляющей сегодняшнего матча, то «Коммунальщик» был близок к тому, чтобы всем невзгодам назло сотворить сенсацию, но не хватило совсем чуть-чуть. Меньше чем за две минуты до финального свистка москвички забили победный гол и все-таки вырвали победу со счетом 7:6.

Завтра, 27 сентября, команды проведут повторную встречу, которая начнется также в 16 часов.

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