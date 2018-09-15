2018-09-15T15:03:00+03:00
Общество

Школьники спасли жизнь своему однокласснику

Их наградят медалями МЧС России
Анна СЕМИНА
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Герои, спасшие своего другаГерои, спасшие своего другаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Двух учеников Маралихинской средней школы Чарышского района Алтайского края Никиту Чебаевского и Данила Косихина отметят медалями «За спасение погибающих на водах». Месяц назад они вытащили из воды своего одноклассника.

Этот случай прогремел на всю страну. 10 августа Семён Кинжаков вместе со своими друзьями отдыхал на реке Маралиха. Мальчишки оказались там одни, без взрослых. В какой-то момент восьмиклассник решил прыгнуть с тарзанки, привязанной к дереву. Он схватил веревку, но сорвался, упал в воду и начал тонуть.

На помощь бросился Никита. Опасность спасательной операции заключалась еще и в том, что в том месте глубина реки составляла около двух метров. Так что погибнуть могли оба.

- Когда Никита доплыл, то понял, что у друга нет руки, а из раны идет кровь. И все он не растерялся, крепко захватил тонущего поперек груди и поплыл с ним к берегу. Там уже ему помог Данил. У ребят хватило сил вытащить травмированного на размытый, высокий берег, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

После этого Данил побежал за взрослыми, а Никита подручными средствами пытался остановить кровь. Он попробовал наложить жгут, но так как рука Семена отсутствовала практически полностью, у него ничего не получилось

- Он понял, что самостоятельно помочь другу не получится и мальчик может погибнуть от потери крови в любой момент. Тогда он подхватил его к себе на плечи и пошел в Маралихинскую участковую больницу, - добавляют в ведомстве.

Уже по пути подъехали взрослые. Они помогли наложить на руку повязку и отвезли детей в больницу. Спустя некоторое время травмированного Семена на вертолете отправили в Барнаул.

К сожалению, вернуть руку мальчику не удалось, так как ее унесло течением реки, зато грамотные действия друзей школьника и врачей, позволили сохранить ему жизнь.

Никиту Чебаевского и Данила Косихина за проявленную смелость и самоотверженность при спасении человека наградят медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах».

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