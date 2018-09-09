2018-09-09T02:42:10+03:00
Политика

В Барнауле открылись избирательные участки

Проголосовать за будущего губернатора края можно будет до 20.00
Иван ОЛЕКСЮК
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На кресло главы региона претендуют четыре кандидата.На кресло главы региона претендуют четыре кандидата.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае стартовали выборы губернатора. В 8.00 открылись избирательные участки. Предполагается, что сегодня их посетят 1,8 млн человек. Всего сегодня будут работать 1797 участков.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Виктор Томенко, Владимир Семенов, Андрей Крылов и Людмила Суслова. Проголосовать за одного из кандидатов можно будет до 20.00. При себе нужно будет иметь паспорт.

За происходящем на избирательных участках будут следить наблюдатели – всего 2 тыс. представителей Общественной палаты края.

Для удобства жителей в день голосования увеличили количество автобусов, а в удаленных районах организовали подвоз жителей к избирательным участкам.

Между тем, в крае завершилось досрочное голосование. В нем приняли участие жители удаленных поселков Тигирек и Генералка Краснощековского района и Кедровка Ельцовского района. Транспортное сообщение с ними затруднено, и жителям без специальной техники на избирательный участок в день голосования просто не попасть.

- На досрочном голосовании на выборах Губернатора Алтайского края явка составила более 80 процентов. Из 68 избирателей участие в голосовании приняли 55 человек, - сообщает Крайизбирком.

Члены участковых комиссий добирались до избирателей на тракторе МТЗ-82, автомобилях УАЗ, ГАЗ, а часть пути и вовсе пришлось пройти пешком.

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