Все что вам нужно знать о выборах губернатора

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-07T05:28:44+03:00

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9 сентября в Алтайском крае пройдут выборы губернатора Алтайского края. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата. Свои голоса за них смогут отдать более 1,8 млн избирателей Алтайского края.

- Всего было изготовлено и передано в территориальные избирательные комиссии 1 млн 867 тыс 900 избирательных бюллетеней, в том числе 417300 бюллетеней – для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут применяться на избирательных участках в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, - рассказывают в избирательной комиссии Алтайского края.

Проголосовать за губернатора можно будет 9 сентября с 8.00 до 20.00. Обязательно возьмите с собой паспорт. В преддверии выборов «Комсомолка» предлагает своим читателям краткий ликбез по выборам.

Кто претендует на кресло губернатора

Виктор Томенко

Виктор Томенко

Возраст: 47 лет

Образование: Норильский индустриальный институт.

Место работы, должность: временно исполняющий обязанности Губернатора Алтайского края

Семейное положение: женат, имеет одного ребенка.

Выдвинут от партии: «Единая Россия»

Основной лозунг: «Энергия развития».

Потрачено на наружную рекламу: более 3 млн рублей.

Из предвыборной программы:

- Создание новых современных рабочих мест

- Грантовая поддержка фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

- Обеспечение населения доступным и качественным жильем.

- Решение вопроса о переводе части региональных автомагистралей в статус федеральных.

- Формирование в Алтайском крае всесезонного туристско-рекреационного комплекса международного уровня.

Владимир Семенов

Возраст: 51 год

Образование: Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова, ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы».

Место работы, должность: генеральный директор ООО «СибКомИнвест», является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания

Семейное положение: женат, имеет четырех детей

Выдвинут от партии: ЛДПР

Основной лозунг: «Время выбирать своих»

Потрачено на наружную реклам: 477 тыс. рублей.

Из предвыборной программы:

-Запретить бизнесменам занимать руководящие посты в госучреждениях

-Запретить закрытие на селе школ, больниц, почты, отделений Сбербанк

-Увеличить зарплату учителям, медикам

-Ликвидировать незаконные мусорные свалки в крае

-Ужесточить контроль над ЖКХ, остановить коммунальный беспредел

Андрей Крылов

Возраст: 51 год

Образование: Алтайский государственный университет

Семейное положение: не женат, имеет пятеро детей

Место работы, должность: директор ООО «Промхимлаб»

Выдвинут от партии: «Партия Роста»

Основной лозунг: «В правде сила», «Жить по совести»

Потрачено на наружную рекламу: 215 тыс. рублей

Из предвыборной программы:

- Чиновники, которые много лет находятся у власти и сколотили огромные капиталы должны уйти и ответить перед "Судом Чести" с присяжными из числа беднейших слоёв населения

- Зарплату алтайского чиновника привязать к минимальной заработной плате, установленной на Алтае

- Остановить рубку ленточного бора Алтайского края

- Прекратить рубку реликтовых лесов Алтая

- Ликвидировать лживые привластные СМИ.

Людмила Суслова

Возраст: 53 года

Образование: ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Место работы, должность: заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Семейное положение: замужем, имеет двоих детей

Выдвинута от партии: «Справедливая Россия в Алтайском крае»

Основной лозунг: «Уважаем прошлое, заботимся о будущем»

Потрачено на наружную рекламу: не размещала баннеры

Из предвыборной программы:

- Повышение пенсий, а не пенсионного возраста.

- Регулирование цен на социально значимые товары

- Программа реновации села.

- Гарантированное первое рабочее место для выпускников.

- Программа жилищных сертификатов для работников здравоохранения, образования, культуры.

Кому отказали в регистрации для участия в выборах

Виктор Рау

Год рождения: 1959

Образование: Алтайский государственный университет.

Место работы, должность: Председатель ТСЖ «Октябрьское»,

Выдвигался от партии: «Яблоко»

Сергей Сущевский

Год рождения: 1977

Образование: Московский государственный университет сервиса.

Место работы, должность: замгенерального директора ООО «Доротея22», главный редактор сетевого издания Городской портал «вРубцовске.ру»

Выдвигался от «Партия Малого Бизнеса России» в Алтайском крае.

Со скольки лет можно голосовать?

К голосованию допускаются жители Алтайского края, которым уже исполнилось 18 лет. Даже если совершеннолетие выпадает на дату 9 сентября, можете смело идти на избирательный участок. Кстати, в этом году на выборах губернатора впервые проголосуют около 10 тысяч молодых избирателей. По традиции для них подготовили подарки.

Кто будет следить за ходом выборов?

Более 2 тысяч наблюдателей из представителей Общественной палаты края будут находиться на избирательных участках.

Как найти свой избирательный участок?

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте краевой избирательной комиссии.

Где можно посмотреть он-лайн трансляцию выборов

1630 видеокамер установлено на избирательных участках и избирательных комиссиях. Он-лайн трансляцию можно будет увидеть на портале "Нашвыбор22.ру". Она начнется 9 сентября с 7.00 и будет вестись до закрытия избирательных участков – то есть 20.00. С 22.00 прямая трансляция будет вестись со всех территориальных избирательных комиссий.

Голосование не по месту жительства

Чтобы проголосовать не по месту жительства, а по месту своего нахождения, нужно было позаботиться заранее и подать специальное заявление. Этим правом воспользовались почти 14 тысяч жителей Алтайского края.

Запишите телефончик

Телефон горячей линии Крайизберкома: 8(3852) 36-30-62

Информационно-справочный центр комиссии: 8 (800) 707-022 ( будние дни с 9 до 18 ч., в выходные – с 10 до 15 ч.)

Кстати

С 3 по 5 сентября в регионе началось досрочное голосование в котором приняли участие жители трех отдаленных труднодоступных сел. Всего в них проживает 69 избирателей.

Транспорт

В День выборов будет ходить больше автобусов

9 сентября в Барнауле из отдаленных населенных пунктов до зданий, где располагаются избирательные участки, будут ходить дополнительные автобусы. Для этого организовано 27 специальных автобусных маршрутов. Проезд в них будет бесплатным. Узнать автобусы можно будет по информационным табличкам с указанием номера избирательного участка.

Также в день выборов движение автобусного маршрута №104ю будет организовано по будничному расписанию (два автобуса). При этом при движении автобусов с п.Мохнатушка в сторону п.Черницк схема маршрута будет продлена до избирательного участка №267 (школа №95, п.Черницк, ул.Школьная, 18).

Выборы губернатора в цифрах

1 млн 846 тыс 84 избирателя проживают в крае

1797 избирательных участка будет работать в день выборов

2000 наблюдателей будут следить за ходом голосования

200 электронных урн установлено на УИКах

735 избирательных участка будут оснащены специальными трафаретами для инвалидов по зрению.

Конкурс

Приди на выборы и выиграй автомобиль

В день выборов в Алтайском крае пройдет конкурс фотографий – #Мойголос22. Его победитель станет обладателем новенького автомобиля. Кроме этого, организаторы приготовили около 200 других подарков - смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и др.

Что нужно сделать

- Прийти 9 сентября на избирательный участок и проголосовать

- Сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК

- Выложить фото в социальных сетях с хештегами #мойголос22 и #наименованием города или района (будет указан на плакате) (сделать это нужно до 11 сентября).

Конкурс проводится в трех социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках».