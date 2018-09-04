"Поначалу чуть ли не падала в обморок!" Как я работаю кассиром в Америке

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-04T10:04:00+03:00

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Этим летом по программе студенческого обмена Work&Travel в США я уехала работать в Штаты кассиром в супермаркет. Из родного города Барнаула меня проводили родители. О том, как все начиналось я уже подробно и вдохновлено описывала. Но спустя буквально пару месяцев могу сказать, что всё поменялось на 180°.

Устроилась «держателем дома»

Спустя 1,5 месяца я решила найти вторую работу. Во-первых, потому что было скучно проводить полдня одной, а, во-вторых, конечно же, мания заработка. Как это так? Все мои однокашники уже накопили больше тысячи долларов, а я все, как говорится, не при делах. Это очень сильно подстегнуло и с этого момента началась «веселуха».

Нашла вакансию хаузкипером. Если переводить дословно - «держатель дома». По сути, так оно и есть - мы убираем комнаты в мотеле, работаем вместо дворников, садовников, и (в этом месте должна быть барабанная дробь!) - мусорщиков. Да-да! Мы руками сортируем мусор. На заметку - в Америке семья или дом, не разделяющие мусор, облагаются большим штрафом.

Нет времени даже покушать

Итак, мой график сейчас таков: встаю в 7 утра, иду полчаса пешком до мотеля, где устроилась уборщицей. Раньше я ездила на велике, но недавно проткнулось колесо, времени сделать его попросту нет. С 9 до 14.30 я убираю в мотеле. Потом за полчаса добираюсь домой. И у меня остается примерно 20 минут, чтобы доехать на автобусе на вторую работу.

С 16.00 и до 23.00-24.00 у меня смена в магазине. То есть в совокупности рабочий день составляет 11-14 часов. Плюс – нужно время чтобы собраться, добраться, перекусить. Кстати, на счёт поесть - на это почти нет времени, только на перекусы. Мы не едим бургеры или что-то подобное, но "закинуть" в себя все равно что-то надо, поэтому - здравствуйте, лишние 5 кг, здесь вам не рады. От этого ещё больше забот, расстройств и плохого настроения.

К черту деньги

Честно говоря, каждый день встаю с мыслью, что уволюсь. Не могу. К чёрту деньги, здоровье важнее, поняла это на собственном примере. Когда только начала так работать, организм-то не привык, голова кружилась, я чуть ли не падала в обморок. Один раз не смогла найти в себе силы и пойти на вторую работу. Но, как мы все знаем, есть свойство у человека привыкать. После пробуждения утром мозг мой просыпается спустя 3-4 часа. Многовато, но и на этом спасибо. Бодренький продолжаешь убираться, а потом за кассой, как пожилая женщина, стоишь и пытаешься вставить позвоночник на место.

В жизни должно быть место празднику

Так, но нам же по 20 лет, время веселья! Что же, и про это нельзя забывать. Со своими соседками просим выходные в один день, строим планы и наслаждаемся беззаботностью. В выходные мы общаемся с ребятами, стираем вещи, убираемся, готовим покушать, ездим к океану. Бывало даже ездили в соседние города – Филадельфию и даже ходили на концерт легенд современной музыки Бьенсе и Джей Зи - невероятное шоу! Даже если вы не фанат, но есть возможность посетить концерт, умоляю, сделайте это! Ещё мы были в Атлантик Сити и Кэйп Мэй - уютные городки, где можно погулять, пошопиться да и просто сменить привычную обстановку.

Студентка из Барнаула Маргарита Ханжина работает кассиром в СШАФото: из личного архива героя(ев) публикации

Знаете что? Пока я сидела и на коленках писала вам свою историю, мы собрались на водопад в соседний штат. Звонок от знакомого: «Собирайтесь на водопад, через 10 минут заедем». В то время мы ехали с работы. Был изрядный дождь, и, бежав с остановки домой, мы переглядывались с подругой, не понимая, что делать. Как? Завтра же много работы, я не могу подставить кого-то. Но лишь одно слово "да", возможно, спасает тебя от "передозировки труда". Не очень красиво вышло с работой, но сейчас мы едем среди невероятной природы, вдыхая запах свежести, свободы и гармонии. Я на секунду почувствовала себя в родном Горном Алтае. И на душе стало так хорошо.

Скоро домой!

До отъезда домой чуть больше двух недель. До конца работы – пять дней. Давно уже пора спланировать путешествие, чем я и начала заниматься в один поздний вечер. Я основательно начала составлять маршрут. Выбор пал на такие города, как Лос-Анджелес или Лас Вегас, Майами и Чикаго. Нашла все рейсы, гостиницы, которые, к слову, хотела забронировать с большой скидкой. Вся счастливая в предвкушении путешествия я начала бронировать. Номер на двоих в Майами на 3 ночи стоит 250$ (это я решила, что заслужила хороший отдых), но смотрю я окончательную сумму, а там первая цифра 5. Вы можете себе такое представить? Это налог! Он здесь везде. Тогда я начала штудировать все свои запланированные полёты, отели, и везде были сумасшедшие налоги. И сумма, которую я примерно высчитала из полётов и проживания, увеличилась в 2-3 раза. Сказать, что я в ярости, - не сказать ничего. Закрадываются мысли просто поменять билет и пораньше улететь домой. Или, может, поработать лишнюю недельку? Нет! Хотя вчера я была в более позитивном расположении духа, и всё казалось не таким уж и сложным. Ах, точно, я же была «выходной» полдня.

Как вы уже поняли, чувства смешанные. Уже понимаю, что буду скучать по этому лету: по невероятному опыту, по новым друзьям, по коллегам, по безбашенным поступкам, но настало время морально и физически отдохнуть.

Поехала бы я ещё раз работать в Штаты? Спорный ответ. Наверное, да, но в качестве туриста. Хотя, если начать заранее заниматься организацией путешествия, то всё может сложиться в разы лучше. Но я ни в коем случае не жалею о поездке, ведь я получила колоссальный опыт, который сделал меня сильнее, выносливее, где-то мудрее.

P.S. И напоследок очень важный, возможно, решающий совет. Вы можете получить туристическую визу и спокойно устроиться здесь на работу. Конечно, не везде берут без рабочего разрешения, визы для студентов, но найти вакансию уж точно можно будет. Решать вам. Ну, а я сейчас возвращаюсь за кассу и начинаю скучать.

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Плох тот студент, который не мечтает уехать на лето поработать в какую-нибудь другую страну. Новые впечатления, новые знакомства, новые возможности! И не надо отмахиваться – мол, это не для меня. У каждого студента есть реальная возможность поучаствовать в программе студенческого обмена - Work&Travel в США (подробнее)