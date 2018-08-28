Опровергаем главный миф о беременности!

СЕГОДНЯ 05:32 2018-08-28T05:38:46+03:00

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Среди медиков ходит шутка о том, что здоровых людей нет, есть просто недообследованные. К сожалению, в этой шутке много правды. К тому моменту, когда пара созревает к появлению в своей жизни ребенка, у обоих партнеров, как правило, накапливается за плечами целая история болезней. Поэтому планирование ребенка женщине необходимо начинать с комплекса мероприятий по подготовке организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка.

- Среди женщин бытует мнение, что роды чудесным образом омолаживают организм. Уверяю, это миф! - утверждает Марина Тимченко, врач высшей категории, заведующая Отделением гинекологическим отделением НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД». - Беременность – огромный стресс для организма. Все скрытые болезни начинают манифистировать. Поэтому, первое, что женщина должна сделать перед беременностью — посетить гинеколога. На приёме в клинике пациентке надо рассказать, были ли у неё какие-либо проблемы со здоровьем или предыдущей беременностью. А также показать свою медицинскую карту, чтобы лечащий врач смог увидеть всю картину состояния здоровья будущей мамы. После гинекологического осмотра и изучения медицинской карты врач составляет программу обследования.

В список женской программы обследования входят: гинекологический мазок, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, взятие образца с шейки матки для ПЦР-исследования, сдача гормональных анализов, УЗИ, тест на наличие в организме вирусных клеток герпеса, краснухи, папилломавируса, тест на ВИЧ, СПИД, сифилис, туберкулёз, тест на кишечную палочку, диагностика свёртываемости крови, тест на гепатит, кольпоскопия.

Если на этом этапе врач выявляет какие-либо гинекологические патологии, назначается соответствующая терапия. Гинекологическое отделение на базе стационара НУЗ «Отделенческая больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД» предлагает диагностику, комплексное лечение и профилактику различных заболеваний женской половой сферы. Обращаясь сюда вы можете быть уверены, что вам будет оказана квалифицированная помощь. Отделение принимает пациентов с гинекологическими заболеваниями в системе ОМС, ДМС и платно при частном обращении.

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