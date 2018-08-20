Где в Барнауле делают бесплатное ЭКО

СЕГОДНЯ 13:02 2018-08-20T13:43:26+03:00

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На протяжении восьми лет врачи и специалисты отделения сохранения и восстановления репродуктивной функции Краевой клинической больницы помогают парам со всего Алтайского края услышать заветную фразу: «Поздравляем, у вас будет малыш!»

Центр сохранения и восстановления репродуктивной функции был создан в рамках краевой целевой программы (по демографии на 2008-2015 гг.). К слову, здесь можно пройти лечение методом ЭКО за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента.

В 2018 году на ЭКО для пациенток Краевой клинической больницы выделено 580 квот.

- К нам, как правило, обращаются пациентки, которые уже прошли обследования у гинекологов по месту жительства, – рассказывает заведующая отделением сохранения и восстановления репродуктивной функции Надежда Соболева. - Но база женских консультаций часто не позволяет провести полноценное обследование – тогда дообследованием занимаемся мы. У женщины определяют уровень гормонов, делают ультразвуковое исследование матки, оценивают проходимость маточных труб и состояние эндометрия, берут анализы на урогенитальные инфекции. Пройти процедуру ЭКО мы предлагаем, если лечение не принесло успеха или имеет место причина бесплодия, при которой, беременность возможна только после ЭКО.

О том, что ждет женщину на процедуре ЭКО, читайте в проекте https://www.kp.ru/best/altai/hochu-rebenka/

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