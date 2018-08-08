«Орел и решка» Горный Алтай: Ведущие попробовали на вкус оленьи рога и искупались в крови

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-08T11:09:13+03:00

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Кинодива и роковая красотка Мария Горбань, звезда сериала «Кухня», вместе с ведущей «Орла и решки» Клавой Кока побывали в Горном Алтае. 7 августа на телеканале «Пятница» вышла передача об их путешествии.

Маша

Обладательницей заветной золотой карты стала Маша. Прямо с аэропорта девушка отправилась на вертолете покорять священную Белуху (4-часовой полет обошелся ей в 7 тыс. 270 долларов). Путешествие оказалось экстремальным - с резкими снижениями и наборами высоты, что вызвало у звездной пассажирки настоящую панику. А приземлившись на вершину горы, девушка просто обомлела.

- Ради такого вида стоило пережить экстремальный полет! – поделилась Маша.

После красотку ждали спа-процедуры в шикарном оздоровительном комплексе. Но вместо травяной ванны, как предполагала девушка, ей приготовили маралью (оленью) кровь! В ванну актриса легла с нескрываемым ужасом.

- Зато, говорят, кожа станет бархатистой и нежной, ради этого можно и в крови полежать, - рассудила девушка.

После крови марала Мария отведала мясо марала и нежного хариуса, приготовленного на гриле. И в целом осталась довольна. А десерт - пирожное с начинкой из алтайских ягод - ее ждал в традиционном для народов Алтая жилище – аиле. Гостья скушала пирожное под национальную музыку и горловое пение местного ансамбля «Алта Кай». Особенно ведущую поразило то, как алтайцы горлом имитируют звуки природы.

Ночевала Мария в шале на берегу Телецкого озера - в шикарном доме из бруса с двумя спальнями. Утром она поплавала в бассейне, позавтракала кашей из тыквы и отправилась на багах по Прителецкой тайге. Также ведущая прокатилась на катере по Телецкому озеру и восхитилась водопадом Корбу. А еще вдалеке заметила самого настоящего медведя.

Клава

Программа "Орел и решка". Горный Алтай. Телеканал "Пятница". 18 сезон 12 выпуск .Клава Кока и актриса Маша Горбань отправятся в путешествие по загадочному Алтаю. Маше достанется золотая карта, с которой она полетает на вертолете и полюбуется природными красотами, побывает на горе Белуха, примет ванну из крови оленя, покатается на багах по Прителецкой тайге и увидит водопад Корбу. Клава со ста долларами поедет в Горно-Алтайск, посмотрит на мумию принцессы в музее Анохина, погуляет по селу Чемал, расскажет об острове Патмос, сходит в маральник, доплывет до Камышлинского водопада на лодке и посетит Семинский перевал и центр народных промыслов Купчеген. Культуру и традиции Алтая покажет программа Орел и решка. Россия.

Путешествие Клавы со 100 долларами в кармане началось с Горно-Алтайска. До города из аэропорта она добралась на «ПАЗике». И пока Маша летала к Белухе, Клава бродила по Национальному музею им. Анохина, где увидела легендарную мумию принцессы Укока.

- Тут всегда прохладно, потому что мумия должна храниться в холоде. Атмосфера магическая. Местные шаманы утверждают, что девушка была прародительницей алтайцев и проводницей между этим и потусторонним миром. Это не просто мумия, это нечто сакральное, поэтому здесь нужно вести себя прилично и тихо, – рассказала зрителям Клава.

Кстати, интересный факт - посетителям показывают мумию только два раза в месяц, на растущую Луну, остальное время она накрыта черным покрывалом. Так что Клаве очень повезло.

После на маршрутном такси девушка отправилась в Чемал, где посетила святое место - храм Иоанна Богослова, «парящий над водой». Девушка отметила, что там какая-то особенная аура, и она обязательно вернется в храм еще раз.

А вот в маральнике девушке, судя по всему, не особо понравилось. Узнав, как добывают панты («плюшевые, как веточки вербы», - выразилась она), Клаве стало жалко милых животных. И она категорически отказалась от шашлыка из марала. А вот жесткие слайсы из пантов попробовать все же пришлось – долг ведущей заставил. Но она тут же с отвращением их выплюнула.

Ночевала Клава в обычном домике на трубазе. С утра ей предложили экскурсию по Чуйскому тракту до села Купчеген с остановкой на Семинском перевале (высота 1700 метров над уровнем моря). Купчеген оказался интересен тем, что там живут разные мастера – они валяют из войлока одежду и ковры, делают статуэтки, седла из лошадей и многое другое. Одно седло, кстати, самое простое, стоит аж 150 тысяч рублей!

Еще девушка побывала в аиле (настоящем, а не для туристов, как Маша), где хозяин напоил ее алкогольным напитком из кислого молока (от его вкуса Клава тоже скривилась).

Кстати, зрителям такое "кривляние" пришлось не по душе. В комментариях к программе один из сибиряков раскритиковал ведущую:

- Чем бы местные не угостили, девушке все не по нраву, либо лицо скорчит, либо вообще плеваться начнет. Манерам не учили? Полное неуважение к местным жителям и традициям!

А напоследок ведущая "Орла и решки" сплавала на моторной лодке к Камышлинскому водопаду.

Важно!

Ну и, самое главное: 100 долларов в бутылке Мария Горбань спрятала в селе Майма – в недостроенном здании! Дерзайте!