Рецепты вкусных соленых огурцов от барнаульцев

26 Июль 12:37 2018-07-28T14:27:56+03:00

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Приближается август. Как говорила героиня шукшинского фильма «Живет такой парень»: «В огороде все так и прет!» Пора солить огурчики на зиму. Вот несколько рецептов вкусных соленых огурцов от барнаульцев.

Огурцы – вкусняшки

- Огурцы по моему рецепту получаются очень вкусными и хрустящими,- уверяет редактор « КП» - Барнаул Ольга Ведерникова.

Готовить их так:

- На дно стерилизованных банок кладем порезанный чеснок, потом огурцы. Вскипятить воду, залить в банки, дать постоять 5 минут и слить.

- Далее готовим рассол: на 1,5 литра воды 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Туда же зонтик укропа, 5 горошинок черного перца, 2-3 горошины душистого перца, 1 гвоздичку, лавровый лист, чайную ложку семян горчицы.

- Все это доводим до кипения и заливаем рассол в банки с огурцами (зонтики укропа из рассола я выкидываю, так как при кипячении они уже отдали свой аромат ). Потом в каждую банку (я обычно делаю в 2-литровых) добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты и закручиваем под железные крышки. Банки вверх дном под шубу до полного остывания.

Огурцы хрустящие с вишневым листом

- Для этой заготовки вам понадобятся мелкие (не более 10 см) огурцы , - рассказывает художница Дарья Демкина. - К ним ( заложенным в литровые банки) добавляем по чайной ложке уксусной эссенции, веточке петрушки, луковице или чесночинке, морковку. Для маринада на литр воды нужна одна столовая ложка соли с горкой , две столовых ложки сахара без горки, пять горошин душистого перца, гвоздика, вишневый лист.

- Огурчики сначала замочите в холодной кипяченой воде часа на два . Потом уложите в литровые баночки, сверху - нашинкованную луковицу или дольки чеснока и нарезанную полосками морковь, веточку петрушки, можно маленький зонтик укропа. Вскипятите воду, залейте огурцы на 10 минут, затем еще раз залейте кипятком.

- На третий раз в воду нужно положить соль - 1 столовую ложку с горкой и 2 ложки сахара на литр воды, перца горошком, гвоздику, лист вишни, вскипятить, залить огурцы, добавить в каждую банку по 1 чайной ложке уксусной эссенции. Закатать. Перевернуть. Укутать до полного остывания.

Огурцы с хреном, вишневым и смородиновым листом

Для рецепта, которым поделилась Ирина Павленина, руководитель группы компании «ТоЧКа» («Территория очарования чайно-кофейной атмосферой») требуются:

- огурцы, чеснок, хрен острый, перец душистый горошком , гвоздика, лавровый лист, листочки вишни и смородины, зонтик укропа, уксусная эссенция, соль, сахар .

Приготовление:

- На дно банки положить лист или корень хрена, небольшой кусочек острого перца чили( если не любите острого, не кладите) .

- Небольшие огурчики накладываем до половины банки. После этого кладем два- три листа вишни, два-три листа смородины, два зубчика чеснока. И докладываем огурцы до верха банки. И сверху кладем три зубчика чеснока, один лавровый лист, зонтик укропа.

- Все это заливаем кипятком, даем настояться пять-десять минут.

- Затем сливаем воду и добавляем четыре горошка перца черного душистого, четыре гвоздики (гвоздику если не любите, можно не добавлять), заливаем горячим маринадом, добавляем 1 чайную ложку уксусной эссенции , закручиваем, переворачиваем, укрываем до остывания.

Как готовить маринад:

- В трехлитровую банку с огурцами входит 1,3 литра маринада. Он варится из расчета: на один литр воды - две столовых ложки соли без горки и три столовых ложки сахара с горкой.

Эти огурцы можно хранить дома при комнатной температуре в защищенном от солнца месте. Но за час-два перед подачей на стол рекомендуется поставить в холодильник на два часа.

Огурцы в бочке, в виноградных листьях

Интересным старинным рецептом, опубликованным в книге 1897 года «Домъ и хозяйство», поделились сотрудники музея «Мир времени». Может, кто из экспериментаторов и гурманов рискнет приготовить аппетитные огурчики в дубовой бочке:

- Для этого нужно взять 50-70 огурцов, 30 виноградных или смородинных листьев, 10-15 пучков укропа, 2 ложки горчичных семян, 30 фунтов воды (один фунт примерно 410 грамм), 3 фунта соли, 12 стаканов уксуса.

- Каждый огурец, предварительно вымытый, отдельно завёртывают в виноградные листья или листья черной смородины.

- В бочку кладут ряд огурцов, посыпают укропом и несколькими горчичными семенами и таким образом наполняют всю бочку.

- Потом бочку заколачивают, засмаливают и наполняют сквозь втулку соленой водой. Для этого 30 фунтов воды кипятить с 3 фунтами соли и, остудив, прибавить 12 стаканов уксуса и наполнить 2/3 бочки.

- Бочку оставляют лежать с открытой втулкой на вольном воздухе, пока не кончится брожение. Потом бочку наливают доверху соленой водой и затыкают втулкой.

Время, нужное для приготовления: две недели.

Рецепты из книги «Домъ и хозяйство»

Соленые огурцы в бочонке

Еще один рецепт из той же книги для интереса. Вряд ли кто рискнет нынче приготовить это яство:

- Взять полный бочонок огурцов, несколько полных тарелок дубовых смородинных и вишнёвых листьев, 6 стаканов соли, ложку селитры (пищевой!), 3 корня хрена, 2, 5 ведра воды.

- Дно бочонка выкладывают дубовыми, смородинными и вишневыми листьями и посыпают вычищенным, нарезанным кусками хреном, потом кладут вплотную ряд огурцов, насыпают снова листья и т.д.

- Затем, набив крышку на бочонок, провёртывают два не очень больших отверстия и наливают в одно из них соленую воду.

- Соленую воду готовят следующим образом: на 2,5 ведра речной или ключевой воды берут 6 стаканов соли и ложку селитры и, дав хорошо распуститься (видимо, раствориться – прим.ред.), наливают в бочку. Потом отверстие затыкают втулкой и смолят.

Время, нужное для приготовления: два часа.

Кстати

Если у вас на грядках много перезрелых желтых огурцов, не торопитесь огорчаться. Вот, к примеру, интересный рецепт салата от детской писательницы Ирины Цхай.

Корейский салат из перезревших (желтых) огурцов

- Перезревшие огурцы разрезаем вдоль, очищаем от кожицы и семян; тонко нарезаем, слегка подсаливаем и оставляем, чтобы выделился сок; лишний сок сливаем.

- Репчатый лук режем на четверти, затем – тонко поперек, подсаливаем и соединяем с огурцами.

- Готовим заправку: головку репчатого лука мелко режем, пассируем на растительном масле без запаха, выключаем огонь. В горячую пассировку добавляем молотый предварительно обжаренный кориандр, черный и красный перец, измельченный чеснок, перемешиваем; добавляем соевый соус и немного уксусной кислоты.

- Соединяем с овощами, даём настояться, добавляем нарезанную зелень (укроп, петрушку, кинзу), подаём. Ещё вкуснее будет, если посыпать кунжутом, поджаренным на сухой сковороде до золотистого цвета.

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