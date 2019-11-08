В Алтайском крае проходит конференция "От биопродуктов к биоэкономике"

7 ноября в Алтайском государственном университете приступила к работе III Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «От Биопродуктов к Биоэкономике».

В конференции принимают участие более 200 представителей научных и образовательных организаций, органов власти, профессиональных союзов и коммерческих компаний Алтайского края, республик Алтай и Хакасия, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Челябинской областей, Москвы, Киргизии, Казахстана, Беларуси.

Открыла мероприятие одноименная выставка, на которой были представлены лучшие экземпляры биопродукции ведущих компаний-производителей, институтов и высших учебных заведений.

«Тема органического земледелия, зеленой линейки сельхозпродукции сегодня как никогда актуальна. Большая часть продукции, которая производится в Алтайском крае, можно отнести к органической продукции. 43 процента проживает в сельской местности, и все, что там производится, идет без гербицидов и пестицидов, - отметил в рамках открытия выставки заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов. – Самая большая площадь пашни в России принадлежит Алтайскому краю, и здесь есть немало территорий, где минеральные удобрения или средства химзащиты практически не применяются».

В дополнение, ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил, что полностью перейти на органическую продукцию невозможно, так как ее попросту не хватит для того, чтобы накормить растущее население планеты.

«Если у нас в 50-х годах было 0,3 гектара пашни на человека, то сегодня – это уже 0,17 гектара. Это говорит о том, что мы должны искать новые подходы по повышению продуктивности того же сельского хозяйства с помощью биотехнологий. Это очень хорошая тема для Алтайского края, на сегодняшний день прочно ассоциирующегося с экологически чистой продукцией, которую органика может наиболее эффективно дополнить», - подчеркнул Сергей Бочаров.

На открытии конференции заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Белоусов вручил благодарности комитета за большой профессиональный вклад и значительные научные достижения в развитии сферы биотехнологий ведущим ученым и руководителям научных организаций региона. В их числе и представители Алтайского государственного университета: декан факультета химии и химико-фармацевтических технологий Наталья Базарнова, руководитель проекта офиса проектного управления Евгений Попов, директор Российско-Американского противоракового центра Андрей Шаповал.

Открывая пленарную часть конференции, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков напомнил о том, что на сегодняшний день все вузы, научно-исследовательские институты и ведущие промпредприятия активно реализуют проекты в области биотехнологий. В ходе доклада «Региональные проекты в сфере биотехнологий. Состояние. Перспективы» он привел ряд цифр и данных подтверждающих активное развитие биотехнологических направлений в сфере образования, науки и бизнеса Алтайского края.

8 ноября III Межрегиональная научно-практическая конференция «От Биопродуктов к Биоэкономике» продолжит свою работу по 6 секциям, одна из которых – «Биологизация сельского хозяйства, производство и сертификация органической продукции» - будет организована в аудитории 519 «М» Алтайского государственного университета (пр.Ленина, 61)