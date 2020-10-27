В Бийске задержали предполагаемого убийцу, который напал с ножом на двух девушек

Подозреваемого зафиксировали камеры. Фото: материалы пресс-служб

В Бийске задержали подозреваемого в нападении на двух девушек мужчину. Он задержан на 72 часа в порядке ст. 91 УПК РФ. Его уже допросили в качестве подозреваемого, в ближайшее время следователи могут выйти с ходатайством в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, неизвестный мужчина напал на двух девушек 18 октября. Одна из них скончалась на месте, другая смогла выбраться на дорогу и позвать на помощь. Это ее и спасло.

- Правоохранительные органы работали в круглосуточном режиме: проверено множество версий, изучены личности потенциальных подозреваемых, а также информация, поступающая от неравнодушных граждан. Спустя чуть более недели удалось установить личность причастного к убийству. Им оказался 32-летний нигде не работающий и не имеющий постоянного места жительства мужчина, - сообщает региональный следственный комитет.

По данным регионального управления МВД, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Освободился 10 сентября 2018 года.

- В поимке было задействовано более 60 сотрудников полиции. Сотрудники уголовного розыска изучили видео более чем с 50 камер видеонаблюдения, по крупицам собирая информацию о личности и приметах потенциального подозреваемого, - сообщают полицейские.

По данным регионального следственного комитета, по факту были возбуждены два уголовных дела по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее СК просил горожан о помощи и публиковал приметы нападавшего. Согласно им, нападавшему на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, не славянской внешности, кожа смуглая, брови черные густые. Был одет в камуфляж, возможно, охотничий, раскрашенный листвой. За спиной носит черный рюкзак с надписью светлого цвета.

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