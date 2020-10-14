«Лекарств днем с огнем не найдешь!»: Алтайский минздрав пообещал разобраться в проблеме

Люди мигом разбирают препараты Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края все чаще сетуют в соцсетях на дефицит лекарств. Ажиотаж вызван тем, что сейчас в разы увеличилось число больных ОРВИ и коронавирусом. В Минздраве проблему уже признали и отметили, что пытаются решить вопрос.

На странице алтайского губернатора Виктора Томенко есть немало обращений по поводу нехватки препаратов. Люди мигом разбирают даже обычные градусники, чего уж говорить про лекарства от простуды, которая валит с ног сейчас каждого второго.

- Антибиотики и противовирусные препараты, которые назначаются врачом, почти не реально купить в аптеках Барнаула. Очень страшно болеть в условиях, когда предполагается по стандарту амбулаторное лечение, и даже сам себе не можешь помочь, - обратилась к губернатору Виктору Томенко жительница краевой столицы Марина Кирильчук.

Такая же проблема в Алейске. Читательница «Комсомолки» Оксана рассказала, что у её мужа подтвердился коронавирус. Сама женщина тоже серьезно болеет, результат теста на ковид должен прийти в ближайшее время. Врач выписал супругам антибиотик левофлаксацин, но купить его оказалось не так просто.

- Лекарство днем с огнем не сыщешь – его попросту нигде нет. Даже парацетамол, который стоит копейки, сейчас под 80 рублей. Ну, где это видано? - негодует женщина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, сейчас в аптечных и оптовых сетях края, в среднем, запасают лекарства на 1,5-2,5 месяца. В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, по сравнению с январем этого года, запасы не изменились. Но даже если на полках нет привычных нам лекарств, в аптеках могут предложить аналоги или попросту заменители препаратов.

- Дефицит произошел из-за увеличения спроса на противовирусные и противогриппозные препараты в период пандемии коронавируса. В настоящее время имеются в наличии такие препараты, как тамифлю, заменители арбидола, кагоцел, ингавирин, виферон, гриппферон, антибиотики (азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкомицин), маски, - отметили в министерстве.

Минздрав уже обратился в Минпромторг РФ с просьбой посодействовать в производстве необходимого объема популярных препаратов.

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