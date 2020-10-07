Собаку – в приют, ребенка – на реабилитацию. В Бийске собака искусала лицо трехлетней девочке

Раньше собака жила в частном доме. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следователи проводят проверку после нападения собаки на трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в одной из квартир Бийска 18 сентября.

Девочка вместе со своим старшим братом и дядей пришла в гости к знакомым, у которых была собака. Ребенок подошел к псу и хотел с ним поиграть, однако животное укусило девочку за лицо.

– Я работаю на первом этаже, прибежала на шум. Мальчик кричал маме по телефону, что сестру укусила собака. В этот момент одна женщина и двое мужчин распивали спиртные напитки, а девочка корчилась на полу, у нее была разорвана левая сторона щеки и верхней челюсти, – рассказала Надежда Старченкова «Бийскому телевидению».

Надежда Старченкова говорит, что сама вытаскивала ребенка из комнаты, но ей препятствовал дядя девочки, который не хотел, чтобы о случившемся узнали. На помощь пришли соседи. Именно они вызвали полицию и скорую помощь.

Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном комитете, мать в это время находилась в другом населенном пункте. Она оставила детей на своего брата, так как воспитывала дочь и сына одна.

– В настоящее время по решению органов опеки и попечительства администрации Бийска девочка помещена на реабилитационный курс лечения в специализированный дом ребенка, состояние удовлетворительное, – рассказала представитель регионального Следкома Елена Коновалова.

Ранее на учете в органах опеки семья не состояла. Начальник отдел опеки и попечительства Елена Воронцова сообщила, что девочку направили в дом ребенка по заявлению матери.

Собаку же хозяйка отдала в приют. По словам волонтеров, пес ведет себя спокойно и дружелюбно, ни на кого не кидается. Раньше он охранял частный дом, затем при переезде ему пришлось поселиться в квартире. За пределами своей территории он никого не трогал.

Следователи выяснят, что привело к трагедии – злая собака или все же виноваты взрослые, которые недосмотрели за ребенком.

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