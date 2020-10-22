Физкульт-контроль. В Барнауле Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в фитнес-клуб

Специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в фитнес-клуб «К2 Sport». Фото: Татьяна Гейнрих

Хоть эпидобстановка в Алтайском крае становится все сложнее, власти не запрещают работать торговым центрам, кинотеатрам и фитнес-клубам. Но все зависит от соблюдения профилактических мер, которые контролирует Роспотребнадзор. Специалисты регулярно проверяют магазины, рынки, общественный транспорт, теперь очередь дошла и до спортивных залов. 21 октября сотрудники Роспотребнадора совместно с министерством спорта края и журналистами нагрянули с проверкой в фитнес-клуб «К2 Sport».

На входе – бахилы, маски и антисептики. Каждый посетитель должен надеть средства защиты и обработать руки, не заходя за красную линию на полу. После – уже можно переступать черту и, пройдя термометрию, получить ключ от кабинки в раздевалке. Если температура выше 37 – заниматься нельзя.

– Если у человека температура больше 37 градусов, мы его не запускаем. Спрашиваем о его самочувствии, возможно, он просто бежал сюда, и даем пять минут, чтобы он отдохнул. Затем измеряем температуру повторно, если она повышенная, записываем в журнал и рекомендуем отлежаться дома, – рассказывает администратор фитнес-клуба «К2 Sport» Вероника Лямкина.

Каждые два часа тренажеры обрабатывают дезинфицирующим средством. Фото: Татьяна Гейнрих

В зале и раздевалках стоят бактерицидные облучатели и дополнительные антисептики для занимающихся. Все тренера - в масках и перчатках. Как раз в момент нашего прихода дежурный тренер Виктория Стенникова протирает тренажеры дезинфицирующим средством – такую процедуру проводят каждые два часа. Виктория уверяет, что заниматься спортом во время пандемии полезно, ведь это укрепляет иммунитет. Тем более, за время ограничений люди успели «насидеть» на изоляции некоторые проблемы со здоровьем.

– После периода изоляции многие люди приходят с проблемами спины: с протрузиями, остеохондрозами, иногда даже с грыжами, – рассказывает фитнес-тренер «К2 Sport» Виктория Стенникова. – Мы составляем программу с учетом их особенностей здоровья, делаем акцент на укрепление позвоночника.

Страшен не вирус, а лишние килограммы

Посетители фитнес-клуба заразиться в зале не боятся, а вот набрать лишние килограммы в случае повторного закрытия «тренажерок» – еще как!

– Какое-то время хватало запала тренироваться дома, но постепенно физическая активность снизилась, и мышцы ушли. Сейчас, начиная с конца августа, только титанический труд в зале помогает мне вернуться в форму, – говорит клиент клуба София Варварина. – Просто на питании держать себя в нужной форме не получается. А заразиться я здесь не боюсь. Соблюдаются все необходимые меры безопасности, к тому же мы попадаем сюда по предварительной записи, потому что количество занимающихся строго ограничено.

Управляющий «К2 Sport» Михаил Серичев рассказывает, что у владельцев барнаульских фитес-клубов есть общий чат, в котором они консультируется, где лучше купить бактерицидные лампы, антисептики, как лучше организовать поток посетителей и так далее.

– Мы намерены сделать все, чтобы нас не закрывали, – говорит Михаил.

На входе посетитель должен быть в маске, во время занятий ее надевать не нужно. Фото: Татьяна Гейнрих

Результаты проверки

Специалисты Роспотребназора остались довольны результатом проверки. Есть лишь небольшое замечание – на антисептиках в зале не было этикетки, по которой можно было бы идентифицировать наименование и марку дезсредства.

– По результатам проверки могут сказать, что фитнес-клуб безопасен для посетителей, – резюмировала Екатерина Усольцева, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора. – Здесь представлено достаточно средств индивидуальной защиты для всех посетителей, проводится обработка рук антисептиком, все сотрудники в масках и перчатках, тренажеры обрабатываются после занятий, в зале и раздевалках установлены бактерицидные облучатели.

На сегодня в крае 206 клубов получили паспорта готовности. Это значит, что в них были проведены проверки, и они безопасны для тренировок.

– Перед открытием фитнес-клубов мы постарались посмотреть на эту ситуацию с трех сторон: с участием Роспотребнадзора, министерства спорта и, самое главное, с представителями фитнес-индустрии. Мы придумали систему, которая позволяет безопасно, с точки зрения профилактики, заниматься спортом. На сегодня подписано 206 паспортов готовности, и мы готовы гарантировать, что в каждом из этих мест все меры безопасности соблюдаются, – подчеркнул министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Алтае открыты спортзалы: нужно ли надевать маску во время тренировки

Для тренажерных залов Роспотребнадзор разработал ряд специальных рекомендаций (подробнее)