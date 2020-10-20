Место рождения талантов: подборка популярных музыкантов из Алтайского края

Диана Завидова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сегодня они широко известны российским слушателям, имеют армию фанатов и титулы, а когда-то могли лишь мечтать об успешной творческой карьере. «Комсомольская правда - Барнаул» вспоминает, кто из звёзд российского шоу-бизнеса родился и вырос в Алтайском крае.

Диана Завидова

Уроженка Павловского района Диана Завидова за несколько лет музыкальной карьеры успела выступить на престижных фестивалях «Новая Волна», «Песня Года», «Big Love Show» и двадцатилетии телеканала MTV.

Выступление Дианы Завидовой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кроме того, исполнительница спела на одной сцене со Львом Лещенко и участником «Евровидения-2018» Алексеевым. Также Диана открыла собственную студию звукозаписи, выпустила дебютный альбом, попробовала себя в роли телеведущей на каналах «Домашний» и «Спас». Сегодня она продолжает радовать поклонников новыми треками и оригинальными клипами.

Певица давно живёт в Москве, но в родные края приезжает часто: «Со временем в нашем городе я достигла всего, чего хотела, приняла участие во многих местных конкурсах, и мне захотелось чего-то большего. Так я решилась на переезд в столицу. Но Алтайский край я считаю собственным местом силы. Здесь мои корни, здесь я чувствую себя комфортно. Тем более, именно любовь к своему региону подтолкнула меня к творческому развитию».

С недавних пор Диана сотрудничает с ещё одним алтайским вокалистом – Иваном Чебановым. Вместе артисты записали трек «Пожар». «Сибирская душа – она настолько теплая, как оказалось! Совсем по-другому работается с человеком, который родился в том же месте, что и ты», – делится исполнительница.

Иван Чебанов

Известный музыкант вырос в Барнауле, окончил Алтайский институт культуры. В 2007 году Иван дошёл до финала телепроекта «СТС зажигает суперзвезду». В 2009-м на конкурсе «Ветер Надежды» получил специальный приз от Аллы Пугачёвой. Также Чебанов принимал участие в телепроекте «Пять звёзд», снимался в клипе молодёжного гимна Барнаула.

В 2014 году певец пробовал свои силы на шоу «Голос», а ещё через год – в проекте «X-фактор. Главная сцена». За годы успешной карьеры барнаулец стал обладателем приза «Выбор Муз-ТВ» и номинантом премии Russian Music Box. На сегодняшний день Иван является продюсером и солистом союза «VADA». Его хиты завоёвывают первые строчки чартов Apple Music и iTunes.

Дмитрий Красилов

Заринский вогер, «Пухляш из Little Big», как его теперь называют, танцевать начал с восьми лет. Влюбившись в сцену, Красилов получил профессию актёра в Алтайском институте культуры и отправился покорять Москву.

В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – на кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. В основную программу конкурса он не прошёл, зато начал получать предложения о съёмках: появлялся в программе Елены Малышевой «Жить здорово!», играл в фильме «Вторжение», сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя-робот» и других проектах.

Широкую известность танцор приобрёл в марте этого года. Он появился в клипе группы Little Big на песню Uno, созданной для «Евровидения». Несмотря на то, что на международный конкурс Красилов так и не поехал из-за пандемии, фанаты и журналисты не спешат о нём забывать. Дмитрий уже побывал в эфире шоу «Вечерний Ургант», снялся в рекламе Adidas и попал в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes.

Арсений Бородин

Будущий солист группы «Челси» рос в Барнауле, здесь же начал открывать в себе талант. С ранних лет Арсений пел на городских концертах и мероприятиях. Первый гонорар он заработал, будучи подростком, – выступил в одном из местных клубов.

В 2006 году Бородин отправился на «Фабрику звёзд», где вошёл в состав музыкальной группы «Челси». Сразу же после окончания шоу «фабриканты» стали активно гастролировать по России и зарубежью. Участники творческого объединения стали обладателями трёх «Золотых граммофонов», коллектив дважды объявлялся группой года.

Дальше за плечами у Арсения была сольная карьера, победа в вокальном проекте «Главная сцена» в 2016 году, участие в музыкальном фестивале «Новая волна» в 2013 году и шоу «Голос» в 2017-м, где ему не хватило одного шага до финала. На данный момент исполнитель занимается собственным проектом – альтернативной рок-группой Black Sonic Pearls.

Ирина Ортман

Ещё одна звезда родом из Алтайского края. На большую сцену Ирина, как и Арсений Бородин, попала с «Фабрики звёзд». Выступала она и на «Новой волне», где дошла до полуфинала в 2003 году.

Тогда же была создана группа «Тутси», в состав которой вошли четыре девушки, в том числе Ортман. При её участии группа выпустила два альбома. А с 2010 года барнаульская певица выступает самостоятельно.

В 2014 году вышел первый сольный альбом Ирины под название «Плагиат». После этого девушка выпустила несколько клипов и сольных хитов, стала телеведущей на телеканале «Москва Доверие». Сегодня Ортман продолжает участвовать в телевизионных проектах. Год назад вышел её второй альбом «Только твоя».

Оксана Макрушина.