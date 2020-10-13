До конца года в алтайских больницах появятся шесть новых аппаратов КТ

Исследования сейчас проводят лишь по клиническим показаниям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае закупили еще шесть компьютерных томографов. Это связано с чрезвычайно высокой нагрузкой на систему здравоохранения – число зараженных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо увеличить и количество исследований. Новые аппараты край получит до конца года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, сейчас в регионе есть 23 томографа, но исследования на наличие пневмонии проводятся не на всех. Так, два компьютерных томографа работают в городской больнице №5 Барнаула, где находится ковидный госпиталь, еще два – в больнице скорой медицинской помощи, еще семь расположены в краевой столице, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске и Бийске.

Новые аппараты установят в следующих учреждениях:

- Городская больница №3 Барнаула;

- Городская больница №4 Барнаула;

- Городская больница №12 Барнаула;

- Алейская ЦРБ;

- Диагностический центр Алтайского края;

- Центр охраны материнства и детства.

Напомним, недавно краевой Минздрав принял решение ограничить круг лиц, которым назначают компьютерную томографию легких - исследования сейчас проводят лишь по клиническим показаниям. В пресс-службе министерства пояснили, что определенных категорий, которым КТ проводят в обязательном порядке, нет.

- Все зависит от состояния пациента, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в связи с увеличением больных ОРВИ и коронавирусом тех, у кого подозревают поражение легких, стали направлять не только на томографию, но и на рентген органов дыхания. Только за вчерашний день, 12 октября, в регионе было проведено 1534 исследования.

- Благодаря проведению рентгенов и флюорографий удалось значительно разгрузить КТ, - отметили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае КТ легких начали делать только по особым показаниям

Не каждое першение в горле с температурой требует такого исследования (подробнее)