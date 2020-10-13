До конца года в алтайских больницах появятся шесть новых аппаратов КТ

Исследования сейчас проводят лишь по клиническим показаниям
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае закупили еще шесть компьютерных томографов. Это связано с чрезвычайно высокой нагрузкой на систему здравоохранения – число зараженных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо увеличить и количество исследований. Новые аппараты край получит до конца года.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, сейчас в регионе есть 23 томографа, но исследования на наличие пневмонии проводятся не на всех. Так, два компьютерных томографа работают в городской больнице №5 Барнаула, где находится ковидный госпиталь, еще два – в больнице скорой медицинской помощи, еще семь расположены в краевой столице, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске и Бийске.
Новые аппараты установят в следующих учреждениях:
- Городская больница №3 Барнаула;
- Городская больница №4 Барнаула;
- Городская больница №12 Барнаула;
- Алейская ЦРБ;
- Диагностический центр Алтайского края;
- Центр охраны материнства и детства.
Напомним, недавно краевой Минздрав принял решение ограничить круг лиц, которым назначают компьютерную томографию легких - исследования сейчас проводят лишь по клиническим показаниям. В пресс-службе министерства пояснили, что определенных категорий, которым КТ проводят в обязательном порядке, нет.
- Все зависит от состояния пациента, - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в связи с увеличением больных ОРВИ и коронавирусом тех, у кого подозревают поражение легких, стали направлять не только на томографию, но и на рентген органов дыхания. Только за вчерашний день, 12 октября, в регионе было проведено 1534 исследования.
- Благодаря проведению рентгенов и флюорографий удалось значительно разгрузить КТ, - отметили в Минздраве.
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