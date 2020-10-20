«Фабрика бизнес-идей»: онлайн-образование и мастерская по изготовлению пончиков

«Фабрика бизнес-идей». Выпуск 1.

Центр «Мой бизнес» запустил в Барнауле первое ТВ-шоу «Фабрика бизнес-идей». Конкурсанты на глазах у тысячи зрителей будут учиться строить бизнес-стратегию, встречаться с опытными предпринимателями и экспертами в различных областях, ошибаться, но не сдаваться и продолжать развивать свой проект.

Знакомьтесь - первые двое участников уже представили свои проекты.

Наталья Кузнецова - студентка, развивает проекты в социальных сетях, фотографирует и участвует в волонтерских акциях. На шоу девушка пришла с самой аппетитной бизнес-идеей - мастерской по изготовлению пончиков.

- Это будет место для взрослых и детей, где они смогут не только попить кофе и поесть пончиков, но и интересно провести время, - говорит Наталья.

По задумке, в кондитерской покупателям будет предлагаться пустой пончик. И они сами - на свой вкус и цвет - будут наполнять и украшать кондитерское изделие.

Еще один участник - Евгений Кошкин. Программист, который собирается покорить Москву. На шоу он представит не только свой онлайн-проект бизнес-школы образования, но и личный бренд - Koshkin business academy.

- Я дополнительно развиваю школу программирования, и я намерен построить крупную компанию в сфере бизнес-образования, доступного каждому, - делится Евгений.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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