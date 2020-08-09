В барнаульском парке "Изумрудный" появятся велодорожка и амфитеатр

Парк "Изумрудный" в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский парк «Изумрудный» ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет. Работы уже начались.

Так, в этом году к осени планируют создать пешеходную и велосипедную дорожки (сейчас ведется подготовка основания для велодорожки). Также в планах на 2020 год - установка бортового камня и наружного освещения.

- Часть парка отведут под занятия спортом. В дальнейшем рядом с дорожкой для велосипедистов установят тренажеры, трибуны для зрителей. Еще появится летний амфитеатр. Плюс ко всему выделены средства на высадку 400 новых деревьев, - рассказали в администрации города.

В этом году благоустройство должны завершить до 1 ноября.

Отмечается, что работы идут и в зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Ускова. Там установят малые архитектурные формы, лавочки, искусственный водоем, навесы от солнца, выложат брусчаткой тротуары, установят бортовой камень.

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Зеленый уголок украсил угол в центре пешеходной зоны и стал продолжением аллеи на улице Георгиева. Специалисты декорировали участок различным камнями, а по периметру высадили зеленые растения и цветочную рассаду (подробнее)