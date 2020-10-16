В алтайской школе детей накормили просрочкой: несколько учеников отравились, следком ведет проверку

На просроченное питание пожаловались родители школьников Фото: Анна СЕМИНА

В школьной столовой села Зудилово Первомайского района учеников накормили просроченными шоколадными батончиками и таким же соком. Как итог – пищевое отравление у нескольких школьников. Следком уже занялся этим вопиющим случаем, прокомментировали ситуацию и в Министерстве образования и науки Алтайского края.

На просроченное питание пожаловались родители школьников. Мама одной из учениц Ирина Овчинникова рассказала в беседе с корреспондентом «Толка», что дочь принесла из школы шоколадку, но кто бы подумал, что детей покормят просрочкой.

- Мы же всегда думаем, что если дети ходят в школу и в садик, то они защищены. Я достаю шоколад, а, оказывается, действительно, он уже с мая просроченный. Сейчас вот у нас октябрь – четыре месяца просрочки, – отметила женщина.

По версии администрации Первомайского района, как пишет у себя на странице в Facebook глава Сибирского сельсовета Олег Боронин, коробку шоколада (всего 600 штук) должны были съесть до конца прошлого учебного года, но так как началось дистанционное образование – не съели. По каким-то причинам коробку не утилизировали и решили раздать детям в новом учебном году.

- А вот факт поставки просроченного сока имеет место быть. Как и почему он попал на стол детям - пояснить не могут. О поставщике чиновники ничего пояснить не смогли, сославшись на то, что школы - самостоятельные юридические лица. Мол, разобраться должны следственные органы, - пишет Олег Боронин.

После выхода сюжета в региональном управлении следкома сообщили, что начали доследственную проверку.

- Следователь в настоящее время выехал на место для опроса родителей и администрации общеобразовательного учреждения. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Министр образования и науки региона Максим Костенко тоже высказал свою позицию по данному факту. По его словам, качество питания детей должны быть на особом контроле, и допускать подобные вопиющие ситуации школы не имеют права.

- Это просто недопустимо и пресечено на корню. Мы внесли представление в адрес администрации Первомайского района. Это просто не укладывается в сознании. Повар уже уволен, директору объявлен выговор. Историю мы доведем до конца, - подчеркнул Максим Костенко.

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