Школьные каникулы во время пандемии на Алтае: сроки и условия

Сейчас девять школ ушли на досрочные каникулы Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские школьники на низком старте – еще чуть-чуть и наступят каникулы. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом оперштаб и Минобрнауки региона приняли решение о том, что дети начнут отдыхать уже с 24 октября, а выйдут на учебу 9 ноября. Но некоторые школы могут принять решение уйти на каникулы еще раньше.

Небольшая передышка

Как рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, специалисты мониторят обстановку в школах дважды в день. По состоянию на вечер 15 октября, девять школ в Барнауле и ряде районов края ушли на досрочные каникулы из-за неблагополучной эпидобстановки. Почему принимается такое решение?

- Если 20% детей болеют, или 30% и больше учителей находятся на больничном или самоизоляции, то мы предлагаем возможность уйти на досрочные каникулы. Директор сам принимает решение, исходя из эпидситуации. Сейчас девять школ, а это около 4 тысяч обучающихся, ушли на досрочные каникулы. Пока учреждения взяли для себя неделю передышки, 7-10 дней, и после они опять выходят, выставляют четвертные оценки, выздоравливают, и потом уходят вновь в установленные сроки общерегиональных каникул, - отметил министр.

Также, по словам Костенко, удлиненные каникулы не должны принести особого урона учебному процессу. Например, один-два дня могут заимствовать от летних или зимних каникул.

- Сбоя в учебном графике нет и не будет. Учителя в это время будут работать дистанционно. Также мы предлагаем родителям, по возможности, взять отпуск или отгул, чтобы максимально побыть с детьми, - отметил Костенко.

Дети не будут предоставлены сами себе: по примеру весны этого года, когда школьники учились дистанционно, школы должны организовать удаленные форматы досуговых и воспитательных мероприятий.

Будет ли дистант?

Министр успокоил, что массового дистанционного обучения в крае не будет. Но сейчас удаленно обучаются ученики школ, ушедших на карантин. В настоящее время, 11 школ находятся на карантине по ОРВИ, 19 – по коронавирусу. Около 1300 учителей (6% от общего числа педагогов) сейчас болеют или на самоизоляции.

- Те, кто заболел – лечатся, а те, кто здоров, но находится на карантине из-за ОРВИ или самоизоляции из-за коронавируса, учатся удаленно. Всего в крае, на вчерашний день, коронавирусом болеют 81 ребенок и 73 педагога, - подчеркнул Максим Костенко.

Что касается учреждений дополнительного образования, то им рекомендовано уйти на дистанционный режим работы с 19 октября до 19 ноября. Речь не о школах искусств или спортивных школах, а лишь о подведомственных министерству организациях. Это, к примеру, центры творчества.

Обучаться дистанционно могут и колледжи, если 20% студентов и более заболели.

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