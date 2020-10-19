Откровение цыганки: «У нас содержать мужа и детей должны женщины – воровством, обманом, наркотиками»

Осужденная женщина. Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В переговорку новоалтайской колонии вошла полная 63-летняя цыганка, с грустными глазами в которых нет даже следа цыганской романтики. Зоя Ермакова сидит уже в третий раз – за распространение наркотиков.

- Наши мужчины не работают, содержать мужа и детей должны женщины – воровством, мошенничеством, наркотиками. Я вышла замуж в 18 лет – будущий муж сказал, что если не пойду, он меня украдет и сделает наложницей. Я родила ему семерых детей, он не работал ни дня – только пил, избивал и приводил женщин в дом, которым я должна была безропотно прислуживать, - рассказывает 63-летняя цыганка, отбывающая наказание в новоалтайской колонии.

За цыганской звездой

- Все ради детей, у меня их семеро, иначе было никак не прокормить. Раньше мы обозами ездили по деревням, гадали, ворожили, - вспоминает цыганка. – А сейчас люди перестали верить в это. Пришлось взяться за наркотики. Их привозили вместе с фруктами из Азии. Мы брали «ханку» (опий-сырец), продавали. Расплачивались с поставщиками деньгами, а когда денег не было, то и своими шубами.

Распространением наркотиков у цыган, как правило, занимаются женщины и дети. Первых, видимо, не особо жалко, а вторым, если поймают, ничего не будет – уголовная ответственность по УК РФ наступает с 14 лет.

Замуж в 12 лет

- Раньше девчонок и в 12 лет выдали замуж. Я вышла замуж в 18. Посватался женатый парень, свою прежнюю жену он решил бросить. Выбора особо у меня и не было – не пошла бы, увез бы и сделал наложницей, а потом опозоренной вернул родителям. Я оказалась еще и виноватой - за то, что пошла за женатого, меня чуть не зарезал собственный брат, - говорит женщина.

Цыганки должны приносить в дом деньги, на худой конец продукты. Если они не справлялись или отказывались это делать, их наказывали. По ее словам, даже убийство женщины не особо порицается, если «за дело».

Мужчины занимались в основном конокрадством или торговлей.

- Я собирала мужу продуктов на несколько дней, водку. Он с другими мужиками ехал в лес или степь, где пасли лошадей. Первые два дня они просто пили, высматривали лошадей. Если они были на ферме, приходили ночью, запирали хозяев и грузили лошадей в фургон, а потом по поддельным документам вывозили в Казахстан, - рассказывает Ермакова.

Про воровство детей

Не знаю, как вас, а меня в детстве пугали цыганами, что они меня украдут.

- Это - правда, - говорит цыганка. – Детей могли и украсть, но чаще покупали или меняли – в основном у пьяниц или многодетных. У меня деда так выменяли – за одежду. Ему дали цыганское имя, взял себе жену, трое ребятишек у них потом родилось. Зачем это делали? Да чаще из жалости, ну и чтобы новая кровь была.

Сейчас цыгане зачастую живут обычной жизнью, работают, но тяга иметь большую семью осталась. Если немного своих детей, берут приемных.

- За приемных ведь еще неплохо платят, а какая разница, пять у тебя их или восемь, - говорит осужденная цыганка. – У меня сватья из Рубцовска взяла приемных ребятишек, но не углядела – все трое утонули этим летом в реке. Большое горе для всех нас, мы любим детей.

Сейчас Ермаковой 63 года, ей осталось сидеть еще несколько лет. Женщина мечтает вернуться скорее домой, к детям, которые ее даже не навещают, хотя живут тут же, в Алтайском крае.

- Отвыкли, - говорит цыганка без малейшего осуждения в глазах, словно это само собой разумеется. – Как освободят, поедут жить к старшей дочке. У нас от родителей не отказываются.

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