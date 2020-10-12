Откровение рецидивистки: «В первый раз убила в 13 лет насильника подруги»

Осужденная Галина. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

- Я взяла подаренный братом кастет и пошла на разборки, - вспоминает барнаульская арестантка Галина историю почти 45-летней давности. – Мне было тогда 13 лет, а этот парень изнасиловал мою подругу, думал, что ему все можно. Я его убила. Думаете, я его или других жалею или они мне снятся? Они заслужили.

В тот день заплаканная школьница пришла к Галине и рассказала о случившемся. Она влюбилась в парня, а тот оказался сволочью – позвал домой и изнасиловал.

- Наверное, думал, что ему все можно, у него мама работала директором кооперативного магазина на Ленинском проспекте. Он был золотой советский мальчик, - вспоминает арестантка.

Девчонкам даже в голову не пришло рассказать обо всем родителям – было стыдно. Тогда Галина взяла кастет и пошла мстить за подружку. Как только парень открыл дверь, она с порога врезала ему по носу. Этого оказалось достаточно, он умер на месте – раздробленные кости вошли в мозг.

Сейчас Галине 59 лет. На вид – довольно крепкая. Простая и глубокая одновременно. Выглядит моложе своих лет, хотя в колониях обычно стареют быстрее. Смотрит в упор, от ее взгляда становится немного не по себе.

Галина сидит в новоалтайской ИК-11 общего режима, хотя в советское время ей давали и «строгача». Это ее седьмая «ходка».

Первый срок

Галина родилась и выросла в Барнауле. Отец умер рано, мать работала лаборанткой на хлопчатобумажном комбинате.

- Мы неплохо жили по тем временам. У нас в доме у первых появился телевизор. Я с детства была боевая, всегда дралась с мальчишками. Наверное, идеалом был брат. Его тоже посадили в 14 лет за убийство. А в 36 лет его самого убили в колонии, - говорит женщина.

Галина сидит напротив и вспоминает, как ее отправили в монгольскую колонию, будто историю о первом пионерлагере в детстве, как к ней приезжала мама и привезла советский фибровый чемодан, забитый спелыми грушами. А когда срок закончился (дали всего три года) и она вернулась домой, бабушка сварила уху из сазана, а мама купила красивую германскую курточку.

Кстати, в пионерах Галя пробыла ровно три дня, тогда у бунтарей была мода – завязывать галстук на бедре. Она пришла в таком виде в школу, ее сразу исключили и не посмотрели, что девчонка была отличницей, занималась с отстающими и имела разряд по фехтованию.

- Я и в зонах была нарушительницей, что-то пыталась доказать, потом поняла, что это все не важно, - вздыхает женщина без малейшего сожаления.

Выкинула любовницу из окна

Про убийства и жестокие побои Галина рассказывает прямо глядя в глаза, а от вопросов про личную жизнь зэчка вдруг смутилась. Когда ей было 19 лет, она вышла замуж.

- Познакомились с мужем на дне рождения. Он прилип ко мне, как банный лист, а через три дня привел всю родню, мол, я на тебе женюсь. У него отец шофером в крайкоме работал, связи были, нас быстренько расписали даже без ожидания. Пожили совсем немного. Я забеременела и вскоре поймала его с другой прямо у нас дома, - вспоминает женщина.

Молодожены жили в двухкомнатной хрущевке невесты. Галя вышла за апельсинами. Представьте, дефицитные времена, чтобы получить килограмм в руки, нужно было отстоять в очереди несколько часов.

- Меня не было часа полтора-два. Возвращаюсь домой, в прихожей висит плащ, думаю, пришел что ли кто-то в гости. Прошла на кухню, там никого, поставила сетку. Дверь в спальню была закрыта, открываю, а он там, на ней – поднял голову, смотрит на меня и продолжает... Я аккуратненько дверь прикрыла и пошла на кухню, он вышел, пытался объяснить что-то, а девица одеялом прикрылась, говорит, дай одеться. Я ее за волосы и в окно и вещи ее туда же. Хорошо, на первом этаже жили. Бабки потом долго судачили, что девки голяком из окон шмыгают, - вспоминает женщина.

Мужу она собрала вещи и выставила за дверь, а кольцо сняла и выкинула.

- Встретила его через 30 лет – все такой же, шастает, полдеревни невест, - вспоминает бывшего супруга осужденная.

Галина родила мальчика, а вскоре ее снова посадили – она избила мужчину.

- Мы пришли в гости в мужскую общагу на Петра Сухова с подружками, пили вино. Один из парней посчитал, что я легкодоступная, начал приставать, а я ему дала отпор, избила. Мне было 19 лет, - говорит зэчка.

«1,5 часа держала ментов под ножом»

В следующий раз после отсидки Галина провела на свободе всего полтора месяца.

- Я освободилась в 84 году. Поселилась в общежитии, там была женщина. Для нее все, кто отсидел, отребье. В общем, она сказала, что я у нее часы украла. Понимаете, убивать не страшно, могу избить руками, битой, было, что душила людей. А воровать не могу – страшно. У меня всегда такое ощущение, что я только подумала – а об этом все уже знают. Меня страшно задело ее обвинение, и я решила ее убить, - вспоминает женщина.

Соседка Галины работала ларечницей. Преступница решила залезть в киоск, а когда продавщица войдет, зарезать ее. Киоск стоял на Ленинском проспекте напротив ДОСААФа, кто-то из занимавшихся там мальчишек увидел, как в закрытый павильон пробирается женщина, и вызвал милицию.

- Они приехали меня брать. Но это оказалось не так-то просто, я не давалась: забилась в угол, чтобы спину закрыть. Менты часа полтора не могли ко мне подобраться, держала их на ноже. Но я поскользнулась и меня скрутили. Отбывала срок в мириинской колонии. Недолго там продержалась – подралась с начальником отряда. У нее привычка была, если какое нарушение, она не писала рапорта – сразу била стаканом. Меня закрыли в шизо, а потом этапировали в другую колонию, конфликт никому не был нужен, - вспоминает осужденная.

«Облико морале»

Несмотря на все убийства, которые совершила Галина, она считает себя чистым человеком. У нее есть своя своеобразная нравственность. Например, один из сроков она получила за то, что до смерти забила знакомую за то, что та прилюдно вступила в интимные отношения.

- Мы сидели у меня, пришли в гости еще трое мужчин. Выпивали. Я отлучилась в туалет, возвращаюсь, а она прямо тут же ублажает одного из них. Для меня это было как пощечина, это ведь очень интимный процесс. Я начала ее бить… В себя пришла, когда мне в затылок уперлось дуло милицейского автомата. Кто-то их вызвал… Ее, конечно, не спасли, когда приехал наряд, я ее уже додавила. Помню, как привезли на отвод, там вся стена была в крови – разбрызгалась от ударов, - вспоминает подробности того вечера женщина.

Кстати, остановить ее во время избиения никто и не пытался. По словам рецидивистки, двое мужиков, которые были в комнате, сразу выпрыгнули в окно, боялись, видимо, что и им достанется, а третий от ужаса забился в чулане. Уже когда приехала милиция, обратили внимание на странный звук, будто собака часто дышит. Открыли кладовку, а том он сидит.

Смерть влюбленного

Галина вышла через несколько лет, начала вести относительно спокойный образ жизни. За ней даже начал ухаживать мужичок – увидел, как она надавала оплеух общему знакомому, и попал под очарование властной женщины. Для него это оказалось роковым.

- Мы пошли в гости, взяли спиртное. В доме хозяин отказался жарить картошку, разозлил меня, я ему треснула и пошла сама все делать. А этот привязался, сидит на кухне, говорит, у тебя на меня рука бы никогда не поднялась. Я просила его отстать, а он все не унимался. В какой-то момент повернулась, даже не глядя, вскинула руку в его сторону и попала ножом в артерию. Скорая не успела, - вспоминает женщина.

А после отсидки история повторилась снова, словно чужая человеческая жизнь вообще утратила для нее всякую ценность.

- Я снимала комнату, работала уборщицей. И соседка позвала отметить 8 марта. Обычно не пила с ними, а тут бес попутал. Соседка начала всякое собирать, предъявлять за мое прошлое. Я сначала по-хорошему с ней – она не поняла, потом по морде ей настегала – не поняла. Пришлось уйти, так она за мной пошла, давай ломиться ко мне в комнату – тарабанила в дверь, костерила на чем свет стоит. Я взяла нож, поймала ее за воротник и нанесла шесть ударов. Но мне не повезло, она выжила, - рассказывает Галина.

«Вернусь в колонию»

Галине осталось сидеть еще несколько лет, но она не рвется на волю, говорит, что все равно придется сюда вернуться – не сможет жить иначе.

- С сыном мы не общаемся после того, как он продал мою квартиру и потерялся на просторах родины. Так что мне прямая дорога в дом престарелых, а оттуда в колонию – не выдержу мирной жизни. Да и ничего страшного, какая разница, где умирать, - говорит женщина.

О своих преступлениях Галина не жалеет:

- Я ни разу не пожалела, что убивала или сидела. Жизнь моя, прожила, как смогла, не терпела и не давала себя в обиду. Жалко, что закон со мной не согласен.

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