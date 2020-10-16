Марина Балабина: как выйти из системы и сделать бизнес стилем жизни

Марина Балабина

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

"Когда я работала в найме, понимала, что отдаю себя, свое время и мне за это платят ровную меру. А то, что я сделала великолепно, профессионально, классно, где-то сэкономила деньги или принесла прибыль, это никто не оценит", – говорит основательница агентства бизнес-обучения FBR Марина Балабина.

В рамках проекта "Мой бизнес" она рассказывает, как из любимого дела создать бизнес и стать режиссером своей жизни.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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