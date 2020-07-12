2020-07-12T10:45:37+03:00
Общество

Алтайский край вновь занял лидирующую позицию по числу психбольных

Обошла наш край лишь Чукотка
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайский край не в первый раз лидирует по числу психически нездоровых людейАлтайский край не в первый раз лидирует по числу психически нездоровых людейФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край занял второе место среди регионов России по показателю распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Такие данные приводит RT со ссылкой на документ Минздрава РФ.

По итогам прошлого года наибольший показатель по психрасстройствам был на Чукотке - 9922,9 случая на 100 тысяч населения. В Алтайском крае показатель распространения составил 6638,6 случая на 100 тысяч. Далее идут Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

А вот наиболее низкий уровень по распространенности таких заболеваний специалисты минздрава зафиксировали в Республике Алтай (3188,3 на 100 тысяч населения). Меньше всего психбольных в Чечне (1411,9 случая на 100 тысяч населения), Москве (2022,5) и Ингушетии (2067,8).

Всего к концу прошлого года в России психические заболевания выявили у 5,8 млн человек. В целом по стране показатель распространенности составил 3939,5 случая.

Напомним, Алтайский край не в первый раз лидирует по числу психически нездоровых людей. По итогам 2018 года регион и вовсе занял первое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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