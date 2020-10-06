В Алтайском крае КТ легких начали делать только по особым показаниям

С помощью КТ определяют не только состояние легких, поэтому аппарат требуется и для других исследований Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края приняло решение ограничить круг лиц, кому назначают компьютерную томографию легких. А именно - проводить КТ будут пациентам с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания.

По словам Натальи Белоцкой, заместителя министра здравоохранения региона, не каждое першение в горле с температурой требует КТ-исследований:

- Здесь важны показатели совокупные - при низком насыщении крови кислородом, длительной лихорадке (не один день) и отсутствии эффекта от терапии требуется КТ. Особое внимание - людям серебряного возраста (старше 65 лет), у которых есть тяжелые симптомы ОРВИ плюс сопутствующие патологии (сахарный диабет, болезни сердца и т. д).

- Применение КТ целесообразно для первичной оценки состояния органов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания, а также для диагностики выявленных изменений. Да, КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания коронавирусом, которым не требуется госпитализация. Однако результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, - объясняет главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров.

По его словам, применение лучевых методов возможно только по конкретным клиническим показаниям. Но даже если на снимке не будет признаков поражения легких, а при этом будет клиническая картина, то врач будет лечить, именно опираясь на симптомы.

- Течение коронавирусной инфекции может протекать индивидуально, поэтому нельзя всех пациентов загонять в какие-то рамки – в одном случае рентгенологического исследования легких достаточно, в другом необходимо проводить КТ. Решать это должен лечащий врач, - добавляет специалист.

КТ - не единственный метод

По словам главного инфекциониста региона Валерия Шевченко, по новым методическим рекомендациям КТ хоть и является приоритетным методом в постановке диагноза, но далеко не единственным. В настоящее время гораздо проще пройти флюорографию либо рентгенологическое обследование. Эти методики также прописываются для диагностики осложнений при коронавирусной инфекции. Кроме того, компьютерная томография используется не только для обследования легких, а это значит, что нагрузка на аппарат немалая.

- В медицинских учреждениях возникают и другие угрожающие жизни ситуации, когда необходимо проводить КТ-исследования, например, при нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы, органов центральной нервной системы, - добавляет Шевченко.

Помимо того, что в Алтайском диагностическом центре выстраиваются очереди непосредственно на само исследование, требуется и постановка диагноза (расшифровка результатов). Для этого привлекаются дополнительные силы и средства, которые работают в дистанционном формате.

- Кроме того, идет грамотное и обоснованное - строго по показаниям - задействование дополнительных сил рентгенологических служб. Речь идет о максимально рациональном использовании ресурсов, что уже позволило за последние двое суток сократить время нахождения пациентов в диагностических учреждениях, - говорит Валерий Шевченко.

Разница есть

По словам Владимира Колмогорова, некоторые различия между флюорографией и рентгеновской компьютерной томографией (КТ) легких все же есть.

КТ – более сложный метод диагностики, который позволяет рассмотреть все отделы и сегменты легочной ткани и бронхов, оценить состояние.

Флюорография – применяется, прежде всего, для выявления туберкулеза и новообразований легких, воспалений. По сути, то же самое, что и КТ, но только дает сам факт наличия заболевания.

Оба метода широко применяются в клинической практике, позволяют уверенно визуализировать патологические изменения в легких.

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