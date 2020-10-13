На Алтае два бухгалтера обокрали больницу на 3 млн рублей

За время следствия обвиняемым удалось выплатить часть суммы больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

"Это ж надо - и без того больницы в упадке, а тут деньги с них гребли чуть ли не лопатой!" - из обсуждения новости, взбудоражившей село Алтайское.

6 октября Алтайский районный суд вынес приговор двум сотрудницам ЦРБ, которые похитили у своей больницы 3 080 693 рубля. Деньги приходили в учреждение за пролеченных больных в фонд оплаты труда. Но по документам, подделанным главным бухгалтером, заявка в казначейство оформлялась таким образом, что средства из Сбербанка приходили на счет главного бухгалтера и его заместителя.

Когда махинация вскрылась, женщины написали явку с повинной и полностью признали свою вину. Объясняли, что пошли на преступление из-за финансовых трудностей. На обеих висели кредиты, нужно было платить деньги за обучение детей-студентов в ВУЗах. За время следствия обвиняемым удалось выплатить часть суммы больнице, тем не менее, условным сроком они не отделались.

По приговору Алтайского районного суда под председательством Дамира Кунтуева главному бухгалтеру назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, ее заместителю - два года также с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, обеих на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Также суд приговорил взыскать с женщин оставшуюся часть долга больнице – это 1 759 603 рубля, наложить арест на автомобили, квартиры и земельные участки.

Сразу после оглашения приговора рыдающих подсудимых взяли под стражу.

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