Мошенники оформили на жительницу Барнаула кредит на 300 тысяч рублей

Потерпевшая попалась на старую схему мошенников Фото: Анна СЕМИНА

39-летняя жительница Барнаула попалась на уловку мошенников, сначала она сняла все имеющиеся деньги, а потом на нее оформили кредит.

Как рассказала в отделении полиции потерпевшая, накануне ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

- Злоумышленница пояснила, что с карты потерпевшей происходит несанкционированное списание денежных средств и чтобы предотвратить мошенничество, необходимо снять всю сумму и перевести на безопасные счета, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В итоге потерпевшая выполнила все «поручения», но на этом злоумышленники не успокоились. «Сотрудница» банка придумала, как можно еще раскрутить женщину. Она заявила ей, что якобы на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Для того чтобы аннулировать его, необходимо в приложении произвести некоторые действия. Когда та зашла в свой личный кабинет, то она действительно увидела у себя на счету кредит в размере более 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.