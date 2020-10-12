Выплата на школьные нужды: какие семьи Алтайского края могут ее получить и как?

Выплату получат малоимущие семьи Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году с 1 сентября во всех алтайских школах ввели бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов. Ранее в крае нуждающимся семьям выплачивали компенсацию на питание ребятишек – 4,85 рубля в день. По указу губернатора Виктора Томенко данная компенсационная выплата сохранилась, но получила немного другие название.

Кому положено?

Инициативу Виктора Томенко ввести взамен компенсационной выплаты так называемое пособие на школьные нужды поддержали депутаты краевого парламента. На поддержку могут претендовать семьи с небольшим заработком. В этом году пособие составит одну тысячу рублей в год. Право на получение этих денег имеют 110 тысяч учащихся.

Как пояснили в региональном Минсоцзащиты, выплату получат малоимущие семьи, среднедушевой доход которых составляет ниже одного прожиточного минимума - это общая сумма доходов семьи за год, которая делится на количество членов семьи. Сейчас прожиточный минимум на одного ребенка составляет 10 611 рублей. Также на средства могут выплаты рассчитывать многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на каждого ребенка-школьника с первого по одиннадцатый класс.

Когда можно оформить выплату?

Подавать заявление нужно не всем. Так, в беззаявительном порядке на выплату могут рассчитывать семьи, которые получают ежемесячное пособие на ребенка и чьи сведения есть в управлении соцзащиты. Переводы средств начались с 5 октября.

- Если до конца октября семья по каким-либо причинам не получит данную выплату, то можно обратиться в Управление социальной защиты населения по месту получения социальных выплат, - пояснили в министерстве.

Все остальные претенденты могут подать заявление в течение всего учебного года. Это можно сделать в вышеназванном управлении или через Многофункциональный центр Алтайского края (или его филиал) по месту жительства/пребывания. Бланк документа размещен на сайте Минсоцзащиты в разделе «Обратная связь».

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По всем вопросам, связанным с оформлением выплаты, можно обратиться в контакт-центр министерства: 8(3852) 27-36-01.

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