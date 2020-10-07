Опустевший сад. Скончался известный ученый, академик РАН Станислав Хабаров

Станислав Хабаров не боялся никогда высказывать свое мнение, не совпадающее с официальным Фото: НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

Умер академик Станислав Хабаров. Года три назад назад по осени мы душевно беседовали в его кабинете в институте Лисавенко. Ученый угощал чаем и сочными яблоками и рассказывал о жизни, которую не мыслил без работы. Тогда в интервью он произнес запоминающиеся слова: «Какой смысл жить, если ты не делаешь то, что не делал никто другой». Фанат сибирских садов сделал для их процветания сотни изобретений и открытий.

- В 26 лет я думал, патенты - главное, - рассказывал он мне, - потом понял, патенты - главное, но это не все. Важно воплотить, запустить в серию, чтобы это приносило пользу России.

Хабаров не переставал делать открытия и заниматься профессорской деятельностью и в те годы, когда возглавлял институт. Этот большой и мощный человек очень переживал, когда потом дело его жизни стало разрушаться. «Предательски разрушаться», - говорил трудоголик-агроном. Пришли времена, когда заповедные земли стали отдавать под стройки.

- Место, где сейчас «Рублевка», раньше называлось Солнечной поляной, - с болью рассказывал ученый. - Там было около 50 гектаров с системой орошения. Жимолость, смородина, малина росли. А еще земляника, мы собирали ее по 15 тонн с гектара!

Когда поляны стали отнимать под стройки, он ходил к руководству. Пытался убедить что это место уникально, что такого ни на Алтае, ни в Барнауле нет, что здесь проходит воздушно-дренажная среда, плюс утепляющее действие бора. Увы…

Он не боялся никогда высказывать свое мнение, не совпадающее с официальным. Оптимизацию и объединение научных институтов, например, называл скрещением лягушки с ежом.

Еще переживал, что люди очень изменились, очень равнодушные стали.

- Такие, - говорил, - в селекции ничего не сделают и даже могут загубить все.

И очень трогательно отзывался о коллегах, работающих в знаменитом институте рядом с ним с советской еще поры.

Светлая память Станиславу Николаевичу.

Прощание с ученым состоится 7 октября с 10 до 12 часов в ритуальном зале по адресу: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 9А (отправление автобуса от института в 9.00). Похороны пройдут на Черницком кладбище.

Из биографии

Станислав Николаевич родился в 1938 году в села Тулата Чарышского района. Всю свою жизнь он провел в родном регионе. Здесь же окончил сельхозинститут, аспирантуру Алтайской опытной станции садоводства. С 1969 года работал заместителем директора Алтайской опытной станции, а в 90-х возглавил НПО «Сады Сибири», руководил НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Параллельно с этим был заведующим кафедрой консервирования плодов и овощей АГТУ, профессором кафедры плодоводства АГАУ.

- Он занимался разработкой эффективных агроэкосистем промышленных садов в условиях юга Западной Сибири, индустриальных технологий возделывания плодовых и ягодных культур. Активно вел педагогическую работу, - рассказывают в НИИ Лисавенко.

Под его научным руководством были подготовлены 12 кандидатских и две докторские диссертации. Станислав Хабаров опубликовал более 430 научных работ, получил 30 патентов и два авторских свидетельств.

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