Узник с крыльями. В Барнауле открылась ошеломительная выставка Альфреда Фризена

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ты входишь в куб, зеркальный изнутри, где птичья ночь шуршит в его объеме и прошлогодний снег щекочет губы» - эти строчки Ивана Жданова (любимого поэта Фризена) вспоминаются на выставке, открывшейся в музее « Город». Она опоздала на год из-за ремонта зала.

Альфред Фризен умер 22 октября 2019 года, не дожив несколько дней до 90-летнего юбилея. По словам внука Михаила, дед жил предчувствием юбилейной экспозиции, некоторые картины специально берег для этого события, дорабатывал. К примеру, на полотно «Яблоневый сад» ворвался вдруг ярко-красный автобус.

А потом ворвалось известие, что выставка откладывается. После этого художник ослабел и лег умирать. Может быть, это стало последней каплей… Слишком много печальных «отодвиганий» было в жизни этого незаурядного человека.

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

В квадрате Рубцовска

- В юности Альфреда Фризена отодвигали от выставок, он был из репрессированной немецкой семьи, высланной в Рубцовск. О выставках, признании, членстве в Союзе художников тогда не могло быть и речи, - рассказывает искусствовед Любовь Норгелене. - Даже высшее образование высланным немцам было недоступно. В 16 лет Альфреду выдали паспорт со штампом: «Разрешено проживать в Рубцовском районе», выезд за пределы был под запретом.

Тем не менее, жизнь подарила мечтательному юноше встречу с настоящими учителями и в квадрате Рубцовска. Во время войны при Доме культуры тракторного завода вел изостудию художник Владислав Тихонов, эвакуированный из Курска. Именно он стал первым учителем Альфреда. Днем ученик работал за станком, а вечером рисовал, читал, слушал музыку. После войны закончил заочно московский народный университет искусств и не уставал учиться дальше самостоятельно.

Жена художника Клара Матвеевна Фризен на открытии выставки с нежностью вспоминала, что ее муж все годы был неразлучен с кисточкой:

- Если рисовал, то хоть землетрясение случись, хоть потоп - не заметил бы, весь в своем мире...

Жемчужины в кубе

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

- Только с 1973 года уникальный художник становится участником краевых вернисажей, его узнают и в России, и за рубежом, – рассказывает Любовь Норгелене.

Самому мастеру в момент признания было уже за сорок… А в шестьдесят лет, к изумлению собратьев-реалистов, пейзажист Фризен ныряет с головой в море авангарда. И выныривает с жемчужинами, как человек-амфибия, уже не представляющий жизнь без новых глубин.

Художник-керамист Евгений Скурихин, который готовил нынешнюю выставку вместе с внуком художника, был потрясен ею.

- Более 200 работ, и важно смотреть их в ретроспективе, - говорит Скурихин. - Я увидел экспозицию, как развернутую книгу. Каждая картина помогает читать следующую. При этом видно, что художник не топтался на одной находке, и у него была еще куча идей.

- Восхищает, что этот необыкновенный человек мог поменяться в возрасте, когда многие становятся зашоренными, - говорит комиссар республики ИЗО Вадим Климов. - Помню, он принес на какой-то выставке авангардные работы и услышал пренебрежительное: «Что это, мол, такое…» Не любили в Союзе художников авангард.

Сам Альфред Фризен до глубокой старости считал, что если не меняться, не искать новые идеи, то можно потухнуть, стать неинтересным ни окружающим, ни себе.

Хотя фраза «глубокая старость» с ним не сочетается. Этот человек с детской, какой-то одновременно грустной и беззащитной улыбкой всегда выглядел моложаво. И была в этой улыбке какая-то большая тайна. Когда ему было восемьдесят, он сказал, что чувствует себя юным художником. Таким чувствовали его и молодые.

Паря над жизнью и смертью

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

В картинах на этой выставке много как радости, так и печали. Есть в экспозиции, к примеру, пронзительный портрет узника. Глаза невольника, как бездонные темно-синие впадины, в них и обреченность, и что-то большее.

Фризен тоже был обречен на любовь к той родине, которая есть.

- Однажды я привезла из Германии маленькую посылочку для четы Фризенов от художника, который очень много сделал, чтобы их семья переехала в Германию, но они не смогли расстаться с родиной. Художник так и сказал: «Тяжело с родиной расставаться, - вспоминает народный мастер Светлана Булатова.

- Удивительно, что Альфред Петрович при всем гнете, который выпал на его долю, оставался открытым и щедрым человеком. В нем была легкость, энергия ребенка, - восхищается Евгений Скурихин. - Взгляд ребенка священен, потому что ангельски чист. Перевернув пространство через линзу космоса, Альфред эту физику таинства божественного предлагал и зрителям. С крыльями писал, паря над миром, над жизнью и смертью.

Выставка открыта в музее «Город» до ноября. Спешите, ведь есть угроза, что залы вновь закроют из-за коронавируса, и Альфреда Фризена в очередной раз отодвинут…

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Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка Альфреда Фризена в музее "Город" Фото: Олег УКЛАДОВ

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