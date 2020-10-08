Настя обнимает убитого мужа: безумие, космос и гламур в картинах молодых барнаульцев

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников «Собрание», которую делает комиссар «Республики ИЗО» Вадим Климов – самая крупная в Барнауле. По традиции, осенью Вадим вспоминает о рисующих «цыплятах», размещает их картины в галерее и даже дарит свой приз лучшему, на его взгляд, художнику. В этот раз церемония награждения назначена на 10 октября.

В нынешней экспозиции представлено более 200 картин. В отборе - полная демократия. Комиссар Климов не устраивает «выставкомов», позволяя явить свои штрихи миру всем желающим.

Вадим Климов Фото: Марина КОЧНЕВА

И ведь потом арт-критик умудряется найти иглу в этом «стоге» неравнозначных картинок, а в ушке иглы – космос. Есть там, в «Собрании», к примеру, целая «стайка» розовых картинок с единорогами и другими героями современных мультиков. Когда Климов их развешивал, слышал от гурманов от искусства: «Зачем это, может, убрать детский гламур?»

- А вот не уберу, это же постпримитивизм от нового поколения, наивное искусство 21 века,-парировал искусствовед.

На другой стороне стенки на контрасте с мультяшными розовыми куклами выразительный трэш. Испуганная девица Настя, как Иван Грозный, обнимает своего убитого мужа Николая в разлитой красной акварели.

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

У Климова в этой экспозиции многое построено на контрастах. Интересные профессиональные портреты известных земляков, а напротив - срисованные портреты Анджелины Джоли¸ космос секса и космос одиночества, тройка лошадей, напоминающая о мчащейся куда-то Руси, и рядом - безумные глаза - тоже о России… И еще есть отдельный угол, напоминающий жизни и смерти. Полотно неживых искусственных цветов и венок, в котором можно танцевать краковяк. Короче, есть в пространстве «ИЗО» о чем задуматься и поразмышлять.

Если вы вдруг задумаете поехать на эту выставку в "тмутаракань" - на Космонавтов 6 г, то не затягивайте. А то опять грозят закрыть залы со зрелищами из-за пандемии.

Возрастные ограничения 12+.

Стоимость билета – 50 рублей.

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Вадим Климов Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка молодых художников "Собрание" в "Республике ИЗО" Фото: Марина КОЧНЕВА