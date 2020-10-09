Шесть часов несли на руках и переправляли через реку: как на Алтае из глухой тайги спасали травмированного туриста

Из-за густой растительности вертолет не смог близко подлететь к туристам, спасатели высадились в тайге. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Алтайские спасатели эвакуировали из глухой тайги туриста, который сломал ногу. Подробности это непростой операции, которая продлилась двое суток, “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России Светлана Ляшко.

Как именно пострадал турист

Пострадавший путешественник вместе со своей спутницей не первый год отдыхает на Алтае. Всякий раз туристы охотно проводят время вдали от людей, а гора Синюха – их любимое место отдыха в регионе, поэтому туда приехали и этой осенью.

ЧП произошло, 7 октября, когда мужчина обустраивал стоянку для отдыха в Турочакском районе, в 15 километрах от населенного пункта Каначак. Мужчина неудачно спилил дерево, оно упало, и турист получил перелом ноги, а также множественные ушибы. Пострадавший не мог передвигаться самостоятельно. За помощью обратились в МЧС.

Спасение туриста. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Привлекали авиацию

Туристы находились в труднодоступной таежной местности, для их эвакуации привлекли санитарную авиацию от центра медицины катастроф. Вертолет «Авиалесоохраны» со специалистами ЦМК и спасателями на борту отправился на поиски, несмотря на то, что было позднее время суток.

Туристов удалось найти быстро по координатам, но из-за густой растительности, нельзя было подлететь близко. К счастью, благодаря мастерству пилота, вертолет смог высадить четырех спасателей в нескольких километрах от туристов. Это была точка, максимально близкая к пострадавшему. Отлетая, пилоты по рации скорректировали маршрут к путешественникам. Спасатели выдвинулись на место, в пути им пришлось встать на ночлег.

Спасение туриста. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Несли на руках и везли на тракторе

К туристам вышли на следующий день, спасатели преодолели несколько километров, пробирались через болотистую таежную местность. Мужчине оказали первую помощь и укутали в теплые вещи. Затем его положили на специальные носилки. В этот раз привлечь к спасению вертолет не удалось из-за плохой погоды. В итоге туриста пришлось шесть часов нести на руках. Вскоре к спасателям присоединились пожарные, которые также помогли с транспортировкой.

В пути травмированного туриста переплавляли через реку. Для этого соорудили навесную переправу, а другую водную преграду пересекли на моторной лодке.

Спасение туриста. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спустя некоторое время на помощь поспешили и местные жители. На тракторе доставили путешественников в село Каначак, где их ждала бригада скорой медицинской помощи.

Все закончилось хорошо, уже вечером туристов привезли в центральную районную больницу села Турочак.

Напомним, ранее мы сообщали, что спасатели МЧС России провели поисковую операцию в Чарышском районе, где потерялись два туриста. Они три ночи провели в заснеженных горах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае спасли провалившуюся в расщелину туристку

Женщина сломала руку (подробнее)