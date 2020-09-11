В Барнауле скончалась академик Тамара Степанская

В течение трех последних лет Тамара Михайловна сражалась с болезнью. Фото Алтайской Организации Союза художников.

11 сентября в Барнауле умерла Тамара Степанская - доктор искусствоведения, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, академик, основатель факультета искусств Алтайского госуниверситета и картинной галереи «Универсум».

«Ее энергия поражала»

Еще три года назад Тамара Михайловна была полна идей и планов. Она занималась с кандидатами со всех городов страны и стран СНГ, организовывала и анонсировала выставки, готовила к переизданию сборники и т.д.

- Представляете, она в течение месяца летала в Москву, Владивосток, Казахстан, - вспоминает художник Анатолий Щетинин. - Сказал ей еще тогда: «Поберегите себя, слишком много сил вы отдаете». А потом договорились встретиться по поводу переиздания очерков о художниках Алтая. В назначенную среду она не пришла, выяснилось, что она в коме после инсульта.

В течение трех последних лет Тамара Михайловна сражалась с болезнью.

- Буквально год назад мы были в шоке, - вспоминает Анатолий Щетинин.- Навестили ее дома. Тамара Михайловна не говорила, кормили ее через зонд. И вдруг после моих слов: «Вы подвели меня, ваша роспись нужна на книжке для переиздания», она кивнула на ручку. Мы ей даем ручку, блокнот, и она пишет: «Анатолию Щетинину, согласовано» и – роспись: «Степанская». Настолько мощная энергетика, настолько мощная организация ума!

Служила не ради амбиций

Ученики Тамары Михайловны вспоминают ее как удивительного педагога.

- Она была моим научным консультантом при защите докторской диссертации, - рассказывает священник настоятель храма Иоанна Богослова Георгий Крейдун. - Во многом, благодаря ее энергии и энтузиазму я защитил диссертацию. Тамара Михайловна воспитала целую плеяду и докторов, и кандидатов в области искусствоведения. Она служила в высоком смысле этого слова науке, своему детищу - факультету искусств, причем не ради своих амбиций, я знаю это абсолютно точно. Ей удалось благодаря своему энтузиазму и любви к красоте, искусству, высоким идеалам реализовать удивительный проект и, слава богу, ученики продолжили ее дело. Сегодня по рейтингам наш институт искусств и дизайна АГУ – один из лучших в стране.

Фото Алтайской Организации Союза художников.

Радовалась за таланты

С нежностью вспоминает о Тамаре Степанской и Наталья Троценко, кандидат медицинских наук.

- Мы познакомились, когда оказались в жюри на одном из конкурсов детских рисунков. Интересно получилось, что у нас оценки совпали. Потом, когда возник у меня проект «Дорогие мои старики», там нужно было представить зал для самодеятельных пожилых художников. Я пришла к Тамаре Михайловне и она помогла с залом для экспозиции. Когда состоялась выставка, она все твердила: «Я так люблю этих старичков». Она радовалась за людей, у которых не было раньше времени заняться искусством и вдруг, уже в годах, они открыли в себе таланты.

Доброе сердце

- С Тамарой Михайловной Степанской я сотрудничала десятилетия, - рассказывает искусствовед Любовь Норгелене. - Роль её в развитии искусствознания в нашем регионе неоценима. Только её энтузиазм позволил создать факультет искусств в АГУ, галерею «Универсум». Издано множество научных трудов о зодчестве и художниках.

По словам Норгелене, Тамару Степанскую отличали как неутомимость, постоянный поиск новых идей, так и доброе сердце, отзывчивость.

- Она откликалась на любые просьбы и предложения, - вспоминает искусствовед. - Будучи «трудоголиком», всегда находила время для общения, выступления на открытиях многочисленных выставках. И её слова были не поверхностны, всегда с анализом очередной экспозиции. При этом Тамару Михайловну интересовало творчество не только известных маэстро, но и художников-примитивистов. В галерее с её подачи организовывались выставки и в этом направлении искусства.

- Мы потеряли мощного уникального человека, профессионала с большой буквы, - пишут коллеги и ученики Тамары Степанской в соцсетях. - Царствие небесное…

О дате и месте прощания пока неизвестно.

Досье КП

Тамара Степанская родилась в 1939 году. Окончила Иркутский государственный университет, а затем факультет теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1964 года жила в Барнауле. В 1979 году защитила кандидатскую диссертацию "Промышленное зодчество Сибири".

В 1991 году Тамара Степанская организовала и возглавила кафедру мировой художественной культуры в Алтайском государственном университете. А уже в 2002 году основала факультет искусств и стала его первым деканом.

На счету Тамары Степанской 465 научных публикаций. Также она получила звание почетного профессора АлтГУ и является лауреатом Демидовской премии.

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