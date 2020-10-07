Алтайский Минздрав привлечет к приему пациентов врачей из частных клиник

Медучреждения Алтайского края нуждаются в специалистах разного профиля Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские врачи не справляются с большим количеством болеющих пациентов. Ранее уже сообщалось о том, что число вызовов «скорой помощи» подскочило в два раза, а в поликлиниках людям приходится часами ожидать приема. В связи с этим Минздрав края планирует обратиться за помощью к врачам частных клиник.

- Мы готовы привлекать медицинские организации, которые сегодня погружены в систему обязательного медицинского страхования, это и вызовы на дом, и дистанционное сопровождение пациентов. Мы готовы трудоустраивать врачей частных медицинских центров в свои госпитали для того, чтобы они действительно помогли системе здравоохранения, - подчеркнул министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью «Вести22».

Как пояснили «Комсомолке» в министерстве, сейчас медицинские учреждения Алтайского края нуждаются в специалистах разного профиля. Если говорить о помощи частных клиник, то их врачей задействуют в работе поликлиник: они будут выезжать к пациентам по вызову. С одной из крупных клиник города такая договоренность уже достигнута.

Ранее сообщалось, что в работе поликлиник задействовали и студентов-медиков. Им предложили пройти практику в 18 медорганизациях Барнаула: это работа в качестве помощников фельдшера в кабинетах первичного приема и неотложной помощи; в регистратуре; на входе (термометрия, распределение потока); работа с документами; обзвон пациентов и так далее. Также их, как и медиков старше 65 лет, привлекают к работе колл-центров на базе поликлиник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 октября 2020: Роспотребнадзор просит губернатора закрыть ТЦ и прекратить плановую медпомощь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 7 октября 2020 года (подробнее)