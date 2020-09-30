Студентов алтайского медуниверситета отправляют работать в поликлиники

Студентов шестого курса Алтайского медицинского университета направляют работать в поликлиники Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентов шестого курса Алтайского медицинского университета направляют работать в поликлиники. Как пишет «ТОЛК» со ссылкой на вуз, это входит в программу обучения и является практической частью.

Однако после появления сообщений о приказе в соцсетях выяснилось, что многие будущие медики оказались не довольны таким решением университета. Вуз поспешил призвать студенток к совести.

- Большинство студентов с энтузиазмом восприняли эту возможность, – рассказали в вузе.

По их словам, случаи недовольства единичные. Молодых людей якобы не устроило то, что работать они будут в медучреждениях бесплатно. Однако университет напомнил, что за практику деньги не получают. Кроме того, в университете добавили, что именно студенты в разгар пандемии являются одними из главных помощников здравоохранению региона.

Всего планируется привлечь к работе в поликлиниках 300 человек.