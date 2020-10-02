Медведь, волк и росомаха: почему их не любят алтайские охотники

Медвежий след Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Охотники ждали осени сильнее, чем школьники новогодних каникул – весенний сезон провалился из-за пандемии, а ведь многие закупили новую снарягу, ружья да и просто хотели встретиться с товарищами. Перед открытием сезоном в охотуправлении выстроилась огромная очередь из желающих получить разрешение.

- Открытие охоты – это что-то вроде праздника. Многие приезжают отдать дань традиции и даже не расчехляют ружья, - говорит начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Сейчас можно охотиться на утку-лысуху, тетерева и глухаря, а также на лося, марала, косулю и медведя. В основном охотятся на Алтае любители, промысловикам здесь негде развернуться.

- У нас есть пушной зверь, но специфика в том, что мало труднодоступных мест, где он обитает. Мы не можем похвастать наличием соболя, к примеру, в том объеме, который есть в Красноярском крае. В Иркутской области, чтобы вы понимали, одно охотничье угодье может составлять 8 млн гектар. А у нас в крае все угодья занимают чуть больше 15 млн гектар, - говорит замминистра.

Куда едут на охоту?

Все зависит от сезона. Если говорить о водоплавающей дичи, это однозначно степные районы – Угловский, Мамонтовский, Новичихинский, Баевский. Копытных и медведя добывают в предгорье - это Тогульский район, Солтон, Солонешное, Чарыш.

Кстати, настоящих медвежатников, как и волчатников, в регионе почти нет – из-за опасности этот вид охоты не пользуются особой популярностью, да и требований много. К примеру, нельзя отстреливать самок. А как их отличить от самцов?

- Они сильно отличаются физиологически, это поймет любой опытный охотник. Самцы крупнее, у них другая форма черепа, присутствует горб. У самки более женственная форма, да и вокруг нее зачастую крутятся детеныши этого года, которых она воспитывает. За сезон добывается всего 40-50 особей. Ежегодно нам самим приходится проводить вынужденные отстрелы медведей в рамках регулирования численности, - рассказал Катернюк.

Охотоведы рассказывают, что медведи умны и коварны - могут запомнить обидчика и отомстить даже спустя несколько лет.

- Просто так прийти в лес и встретить его очень сложно. Даже, чтобы выманить на лабаз (размещенная в определенном месте подкормка из убитых животных) под силу не каждому. Нужно учесть массу факторов, чтобы медведь тебя не учуял, - говорит начальник управления охотничьего хозяйства.

Кстати, в прошлом году почти не было случаев, когда медведи выходили к людям из-за большого количества орехов. Сытые косолапые держались глубоко в горах и нагуливали жир. К людям они выходят из-за голода. И тогда в первую очередь их добычей становятся телята, жеребята, иногда - домашние свиньи, но к ним почему-то хозяин тайги относится с подозрением и берет только в самый голодный год.

В этом году косолапые наводят шороху пока только на пасеках. Как правило, это молодые особи, зрелые – стараются держаться от людей подальше. За минувшую неделю жалобы на визит гостей поступило от двух пчеловодов.

Охота на волка

На волка в Алтайском крае охотятся, но без особого энтузиазма, хотя регион в свое время добился снижения численности волка. Отстрел начали из-за того, что они наносили огромный ущерб, вырезая животных.

Добыча волка может быть прибыльной – за их головы Минприроды даже дает награду. В этом году всего на вознаграждения за добычу волка планируют потратить около 500 тыс. рулей, за одно животное можно будет получить примерно 6 тыс. рублей. Сейчас точная сумма определяется.

Чаще всего волков можно встретить в Угловском районе и на границе с Казахстаном, откуда они мигрируют за косулями зимой. Также они водятся в предгорье и на границе с Республикой Алтай.

К слову сказать, на Алтае начали появляться черные волки. Есть подозрение, что это гибрид домашней собаки и волка. Держатся вместе с обычным волком, отдельных признаков нет, - говорит Максим Катернюк

Шуба из рыси

В Алтайском крае водится и рысь, но желающих охотиться на нее почти нет – это как раз тот случай, когда овчинка выделки не стоит. Охота в основном ведется ради трофея, а не из-за мяса (дичь может быть опасна из-за возможного наличия паразитов).

- Рыси у нас много, поэтому она не занесена в Красную книгу. Но этот хищник не популярен среди охотников. С одной стороны, это серьезный противник, а с другой – сомнительная ценность добычи, так как мех сложно обрабатывается и добиться, чтобы он потом не лез, - говорит Максим Владимирович.

Одна из последних встреч с рысью на памяти заместителя министра чуть было не стоила жизни охотничьей собаке:

- Мы остановились на ночевку в охотничьем домике, собаку оставили на улице. Ночью пришла рысь и напала на лайку, но не пес, хоть и сильно порванный, так просто ей не дался – потрепал шкуру, после чего рысь ушла. На человека она тоже может напасть, но случается это редко. Самый грозный зверь в лесу все-таки росомаха, в крае их становится все больше. Даже несколько волков могут с ней не справиться – у росомахи острые когти, клыки и молниеносная реакция. С ней не связывается даже медведь.

Про браконьеров

В Алтайском крае ежегодно возбуждается не менее 50 уголовных дел на браконьеров. Штрафы за нарушения весьма внушительные. Например, за незаконную добычу самца косули придется заплатить минимум 120 тыс. рублей, а самки уже 200 тысяч.

Убийство самки лося обойдется в 400 тыс. рублей, ущерб от нелегальной добычи самца медведя – 180 тыс. рублей, а марала - более 200 тыс. рублей.

Это притом, что есть общедоступные угодья, где добыча разрешена, и стоимость составляет около 2 тыс. рублей.

Чаще всего от рук браконьеров страдают птицы – балабаны и кречеты. Их вылавливают и продают на Восток, где на черном рынке цена за особь может достигать 100 тыс. долларов.