Первый блогер на деревне: алтайский агроном собирает миллионы просмотров в YouTube, рассказывая про свою жизнь

Сейчас у видео блогера более 11,6 млн просмотров. Фото Артема Ананьева.

«Сначала многие пугались камеры и убегали, просили не снимать. Боялись, что в интернете их обсмеют. Сейчас уже привыкают и знают, что людям интересны душевные видео», – так говорит о своих первых роликах алтайский блогер-агроном Артем Ананьев. Сейчас у его видео более 11,6 млн просмотров, а на канале в YouTube свыше 36 тыс. подписчиков. В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” сельчанин рассказал, что значит быть блогером в поселке с населением 45 человек и почему деревенская жизнь интереснее, чем кажется.

Из династии аграриев

Артем всегда жил в деревне и любил проводить время на свежем воздухе.

После окончания школы, когда встал вопрос о поступлении в один из вузов, долго думать не пришлось – сразу выбрал Алтайский государственный аграрный университет, решив стать агрономом.

– У меня отец занимается сельским хозяйством – сначала работал в колхозе, потом стал фермером. Дедушка также много лет трудился в этой сфере. Помню, что я с детства бывал в полях, мне все это очень нравилось, свежий воздух, кругом природа. Вот и решил, что в будущем хочу связать свою жизнь с этим, так сказать пойти по стопам своих родственников. Всегда нравилось работать на земле, вот после окончания вуза для этого и вернулся домой, – говорит сельчанин.

В поселке Тулай сейчас живут всего 45 человек, но Артем признается, что скучать не приходится. Чаще всего он бывает там с апреля по ноябрь, трудится в крестьянском хозяйстве своего отца. Посевная площадь там – 3 тыс. гектар, выращивают пшеницу, подсолнечник, гречиху и другие сельхозкультуры.

– До начала сезона составляю севооборот, а после посева слежу, чтобы ничего не случилось. Работаю с утра до вечера в полях, – рассказывает блогер, – Конечно, благодаря современным технологиям трудиться стало намного проще. Например, появились новые сорта культур, устойчивые к болезням.

Артем Ананьев. Фото автора

Он добавил, что иногда подменяет шоферов и работает на комбайне или тракторе.

Когда и почему стал снимать ролики

Снимать видео сельчанину нравилось всегда, правда, завести свой канал в YouTube он решил только в конце 2016 года. До этого ролики нигде не выкладывал.

– До нас дошел век интернета, вот я и подумал, что нужно рассказать о жизни поселка. Многие ведь уезжают в город и совсем не знают, что здесь происходит. Один из местных жителей переехал отсюда в Германию. Однажды спустя время он гостил здесь и снимал жизнь села. В одном из роликов была видна работа комбайнов. Знакомый рассказал, что многие дети не знают, откуда берется хлеб, вот и захотел показать весь процесс. Тогда я подумал, что ведь это, и правда, интересно. Можно сказать, что меня это добило и я окончательно решил стать блогером, – вспоминает Артем.

Первое видео агронома было посвящено очистке пруда трактором. После загрузки ролика блогер чуть ли не каждую минуту проверял комментарии и количество просмотров.

– Пользователи встретили меня хорошо. Плохих отзывов не было, я ведь снимаю простую жизнь без негатива, ни с кем не ругаюсь, – говорит Артем, – многим нравится такой контент, в комментариях обращают внимание, что в поселке немало вежливых людей, никто не ругается матом. В каком-то смысле разрушаю стереотипы о деревне. Некоторые ведь считают, что здесь все очень плохо, а это, конечно же, совсем не так. Люди здесь, как и везде, разные. Хотя, конечно, сначала многие пугались камеры и убегали, просили не снимать. Боялись, что в интернете их обсмеют. Сейчас уже привыкают и знают, что людям интересны душевные видео.

По словам Артема, пока он пока не зарабатывает благодаря своим видео. Однако алтайскому агроному регулярно поступают предложения от рекламодателей. Большинство из них – производители сельхозтехники.

Самые популярные видео

Больше всего просмотров, свыше 2,9 млн, на канале алтайского блогера собрал ролик про перенос дома. Автор вспоминает, что когда узнал, что один из сельчан собирается двигать строение, то решил снять видео просто так. Сначала даже не думал публиковать, а сделал это для себя.

– Думал, что это может быть интересно немногим, но после публикации оказалось, что наоборот. Тут все приходит с опытом. Сейчас понимаю, что людям больше всего нравится смотреть на большие тракторы, которых не встретишь в городе. Это необычная техника, очень мощная. В межсезонье иногда она застревает в грязи, эти видео также популярны, – отмечает блогер.

Отметим, что на канале автора также есть ролики с обзорами комбайнов и другой техники, репортажи с полей во время уборки и посевной, а также просто ролики, посвященные родному поселку.

– Думаю, что процентов 70 моих зрителей – люди, ностальгирующие по деревенской жизни. Другой части просто интересно сельское хозяйство изнутри, – делится сельчанин, – у меня появилось немало постоянных зрителей. Стараюсь отвечать на каждый комментарий и общаюсь с ними по возможности.

Блогер вспоминает, что летом его впервые узнал один из подписчиков, который увидел его в торговом центре в Барнауле.

–Это была первая встреча с незнакомым зрителем. Конечно, очень приятно, настроение улучшилось на весь день, – вспоминает Артем.

Не только блогер, но и тренер

Артем признается, что в детстве мечтал стать профессиональным волейболистом, однако в итоге из-за невысокого роста понял, что в большом спорте ничего не получится.

– Однако волейбол я очень люблю и часто играю в него и сейчас. В поселке в теплое время года тренирую детей, у них всех горят глаза, многие специально приезжают поиграть из соседних деревень. Во время соревнований кипят нешуточные страсти, болеют и переживают все. Всякий раз радуюсь, что делаю доброе дело, – говорит Артем.

У волейбольной площадки. Фото Артема Ананьева.

Этим летом он улучшил волейбольную площадку, привез туда песок, чтобы свести к минимуму вероятность травм. Однако в этом году было три сильных ураганов, все выдуло, пришлось привозить песок три раза. К тому же, из-за коронавируса не удалось провести полюбившиеся многим соревнования. Блогер надеется, что это удастся сделать следующим летом или раньше.

–Уже купил медали и грамоты, дело за малым. Будем играть, как только разрешат, – надеется сельчанин.

Что дальше

В будущем Артем планирует снимать еще больше роликов и продолжать расширять свою зрительскую аудиторию. Правда, блогер признается, что порой для этого попросту не хватает времени.

– Почти весь день работаю, иногда совсем не до съемок. Скоро поеду на большую выставку сельхозтехники в Москву. Думаю, это будет интересно. Зимой, конечно, появится больше времени, переберусь в город. Тогда смогу успевать еще больше и подумаю, какие видео можно снимать еще, – поделился агроном.

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