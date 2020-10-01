Расстрелявшего двух молодых парней на «Инфинити» выдали следы на снегу

Обвиняемый в убийстве. Фото: vk.com/id332174352 Фото: Из личного архива

Жуткая история случилась в начале этого года – житель Бобровки застрелил двух парней на «Инфинити», а потом поджег. Сейчас его судят, ближайшее заседание назначено на 6 октября. Стрелок пытается скостить срок, уверяя, что убил молодых ребят из неприязни, а не из-за денег (это отягчающее обстоятельство).

С бородой, одетый в камуфляж стрелок производил впечатление боевика. На шевроне наклеен значок «вооруженные силы» - при задержании его сорвали. 36-летнего Самойла Юлдошева взяли вскоре после убийства, хотя тот вел себя уверенно и пытался запутать следствие. На него вышли по последним звонкам погибших, но сначала он пытался скрыть место преступления – сказал, что знакомые приезжали к нему, чтобы посмотреть автомобиль.

- Непосредственно после задержания и дачи показаний он был подавлен, удручен, пытался вызвать к себе сочувствие. А потом, когда понял, что избежать наказания не получится, резко поменялся. Показал лицо беспринципного и циничного преступника – пытался затянуть следствие, имитировал болезненное состояние, стал излагать вымышленную версию произошедшего, отказывался от защитников, - рассказывает старший следователь первого следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел Иван Зеленский.

Выстрелы приняли за петарды

Погибшие – 25-летние Дмитрий Фатеев и его друг Даниил Щепин – приехали к Юлдошеву в Бобровку, так как последний якобы хотел рассчитаться с ними за автомобиль. Они были знакомы - летом продали ему Volkswagen Touareg, но мужчина не платил по обязательствам. При этом сам обвиняемый говорил, что исправно выплачивал деньги за машину, а когда к нему приехали, хотел отдать всю оставшуюся сумму – но его не устроили проценты. Началась ссора.

- Встретив потерпевших, он зашел в дом, взял ружье, зарядил его и начал стрелять по сидящим в машине мужчинам, - рассказывает Зеленский. – Местные жители не придали значения хлопкам с улицы, поскольку фактически не прошли еще новогодние праздники, думали петарды взрывают.

Потерпевшие скончались на месте. Убедившись в их смерти, обвиняемый переложил тела на заднее сиденье и отогнал автомобиль в микрорайон Затон, на пустырь за десять километров от своего дома, и чтобы скрыть улики, поджег автомобиль вместе с телами. Также установлено, что обвиняемый похитил деньги потерпевших. Вернувшись, уничтожил свою одежду.

Сгоревший автомобиль. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Его выдало в том числе то, что он вернулся к сожженному автомобилю посмотреть, сгорели ли тела. Оставленные на снегу следы шин его автомобиля его и выдали.

Когда мужчину вызвали правоохранители, он вел себя как ни в чем не бывало. Даже подозрений не вызывал, настолько он был спокойный и самоуверенный.

Деньги в крови

По материалам следствия, стрелок забрал у погибших из машины около 955 тыс. рублей. Деньги нашли во время обыска (в случаях, не терпящих отлагательств) на веранде его дома, в пыли под старой шапкой. На купюрах осталась кровь. Задержанный утверждал, что деньги принадлежали ему, а не погибшим.

- Эту версию удалось опровергнуть, так как один из погибших накануне оформил кредит на такую сумму. Изучив личность обвиняемого, его имущественное положение, выяснилось, что у задержанного таких денег быть не могло. Кроме того, вскоре после преступления он перевел деньги своему знакомому, которому был должен крупную сумму денег, - рассказал следователь.

Когда проводили обыск, в доме обнаружили одежду со следами от выстрела и патронташ с патронами 12 калибра. Обгоревшие гильзы именно этого калибра были найдены в сгоревшем автомобиле.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть, как говорят, по горячим следам, благодаря грамотной и слаженной работе совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю, отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу и следователями–криминалистами следственного управления - им удалось добыть значимые вещественные доказательства, которые помогли установить обстоятельства преступления.

Обвинение

Сейчас стрелок из Бобровки находится в СИЗО. Когда начали проверять его личность, выяснилось, что он не тот, за кого себя выдает. Было установлено, что он ранее поменял свои паспортные данные, чтобы скрыть судимость – в свое время отсидел за хранение наркотиков. Потом из Узбекистана переехал на Алтай. Здесь занимался животноводством, у него есть жена и двое маленьких детей. Мужчине предъявлено обвинение за убийство, угон, уничтожение чужого имущества и кражу в крупном размере.