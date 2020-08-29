Расстрелял в упор и сжег в «Инфинити»: на Алтае будут судить мужчину за убийство двух человек

Сгоревшее авто Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить 36-летнего мужчину по обвинению в убийстве двух человек. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в сгоревшем автомобиле «Инфинити».

Как писала «КП-Барнаул» ранее, тела принадлежали двум 25-летним мужчинам. Оба найдены на заднем сидении Infiniti FX37, который принадлежал отцу одного из погибших. Мужчины занимались выдачей кредитов под залог автотранспорта.

Подозреваемым оказался 35-летний гражданин Республики Узбекистан. На территории России он находился официально, занимался разведением домашнего скота в селе Бобровка Первомайского района. В августе прошлого года мужчина присмотрел автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью в 550 тысяч рублей, вот только денег таких у него не было. Поэтому он занял деньги.

- Спустя некоторое время мужчина нарушил оговоренные условия, в начале января молодые люди подъехали к его дому для разрешения конфликта. Обвиняемый, не желая отдавать деньги, а также расставаться с автомобилем, взял огнестрельное оружие и произвел несколько смертельных выстрелов в голову и тело сидящих в машине мужчин, - сообщает региональный следственный комитет.

Чтобы скрыть следы преступления, он отогнал «Инфинити» в Первомайский район и поджог, попутно прихватив у одного из погибших более 950 тысяч рублей.

Ему предъявлено обвинение по целому ряду статей об убийстве, угоне, уничтожении имущества и краже.

- Следователем была опровергнута версия обвиняемого о совершении преступления из личных неприязненных отношений и доказан его корыстный мотив. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пишет Следком.