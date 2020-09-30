Как в преисподней: пенсионерка провела 36 часов в заброшенном колодце, из них 12 - по пояс в воде

В первую ночь женщина простояла в воде, не смыкая глаз, как оловянный солдатик Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

О том, что случилось в сентябре в алтайском селе Верх-Шубенка, до сих пор гудят и в округе, и за пределами. 66-летняя Надежда Минакова, провалившись в заброшенный колодец, провела в его тисках почти двое суток, из них более 12 часов - по пояс в воде. Все это время ее усиленно искали полицейские, росгвардейцы, кинологи, добровольцы. Что помогло пожилой женщине выжить и не потерять здоровье - в материале «Комсомолки».

Ухнула столбиком

В тот вечер (15 сентября) бывшая учительница, позанимавшись с внучкой тригонометрией, пришла домой, приготовила ужин и стала ждать мужа с работы.Тракторист Михаил Минаков работал на погрузке – сейчас для аграриев время напряженное, поэтому задерживался. Беспокойная супруга решила пойти его проведать - мобильной связи в заброшенном селе практически нет, лишь в определенных точках.

Но уже по дороге к складам ее осветил свет фар трактора. В нем находился супруг Надежды, а на пассажирском месте сидел его напарник. Заметив друг друга, Надежда Алексеевна махнула мужу рукой – мол, я тогда пошла обратно. И развернулась в сторону дома.

- Я пошла вслед на огонек в деревне, но неожиданно начала плутать, - вспоминает сельчанка.

В какой-то момент пожилая женщина поскользнулась и кувыркнулась в бурьян под откос, после этого, говорит, «столбиком ухнула вниз, как в преисподнюю».

- Вначале я понять ничего не могла. Стою в воде по пояс, под ногами - ил, решила, что угодила в погреб, в котором вода появилась после дождей, - рассказывает Надежда Алексеевна. - Я сжала ноги под водой, прислонилась к стеночке.

Говорит, что вначале страха не было. Да и холод от воды не чувствовала. Видимо, от стресса.

- Винила себя: не хотела на диване лежать, стой в воде… Орала изо всех сил: «Спасите, помогите, я в погребе». Но меня никто не слышал, - вспоминает Минакова.

След обрывался

Сообщение о пропаже женщины поступило полицейским в ночь с 15 на 16 сентября в 01.20. Михаил Минаков рассказал, что видел жену по дороге домой, а потом она странным образом пропала. В потемках ее искали всей родней, но не нашли.

На место происшествия тут же была направлена группа из десяти полицейских, вызван кинолог.

- Собака доходила до того места на дороге, и след обрывался, ребята прочесывали местность, но безрезультатно, - вспоминает Александр Довганюк, начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Целинный». Утром к поискам привлекли дополнительные силы.

«Вила гнездышко»

- В первую ночь я так и простояла в воде, не смыкая глаз, как оловянный солдатик, - вспоминает Надежда Алексеевна. - При этом я будто попала в какое-то другое измерение. Ночь пролетела словно за пять минут, и я не замерзла, не отчаялась. Утром за это бога поблагодарила. Когда рассвело, разглядела, что нахожусь в старом колодце, длиной примерно шесть метров. Когда-то сруб его сгорел.

После спасения Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Пленница поняла, что самой ей не выбраться, но решила попробовать хотя бы вытащить себя из воды.

- Там был фундамент и плашечки деревянные обгорелые, я из них как гнездышко стала вить, получилось подобие сидушки, на которую я и подтянула себя. Села в это сооружение и ноги под прямым углом забросила, стала обсыхать,- вспоминает бывшая учительница математики.

Глядя вверх, она не видела неба, отверстие заслонял бурьян…

- На края колодца садились птицы. Я стала обращаться к покойной маме, просила дать сил дождаться помощи, - рассказывает Надежда Алексеевна.

Упавшая в колодец женщина не падала духом:

- Я про себя пела песни, например, про черного ворона, повторяя, что он добычи не добьется, считала цифры, вспоминала моменты, когда в автобусе в кювет слетали, переворачиваясь, но живы оставались - было такое в жизни. И еще говорила себе, что должна выжить, потому что без меня всем моим родственникам будет хуже.

Время от времени она впадала в дрему. Снилось, что пишет родне, чтобы искали ее в колодце, потом спохватывалась, а где ручка, и просыпалась, в другом сне уже выкарабкивалась из ловушки и говорила, что больше туда не пойдет. Просыпаясь, снова кричала: «Спасите»». Ее не слышали… Колодец гасил звуки.

Поиски

16 июня к поискам пропавшей женщины подключались новые силы. Приехали сотрудники МЧС с квадракоптерами и еще кинологи, росгвардейцы, подключились добровольцы из соседних деревень.

- Мы потом анализировали - и люди, и собаки проходили рядом, но в этом бурьяне в 50 сантиметрах уже было друг друга не видно, отверстие оставалось незамеченным, - рассказывает Александр Довганюк. - Голос из глубины тоже был не слышен.

К тому моменту уже подъехали оперативные сотрудники из Барнаула, отрабатывались криминальные версии.

Найти женщину удалось майору полиции Александру Никифорову Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

«Черти играют»

Вместе со всеми искали Надежду и родственники, и жители Верх-Шубенки. Сноха обратилась к ясновидящей, та «увидела» потерянную женщину где-то у воды, добавив: «Ей там зябко».

- Бабушки наши местные тоже гадали в переживаниях, карты говорили им, что жива я, – рассказывает Надежда Алексеевна.

Когда слабый свет в бурьяне стал меркнуть, Надежда Минакова поняла, что днем ее так и не нашли и придется снова ночевать в западне.

- Организм был будто оцепеневший, - вспоминает стойкая женщина. - Мне не хотелось ни есть, ни пить, ни по нужде. Как будто я уже попала в могилу. Снова обращалась к маме, к богу, к ангелу-хранителю. Вдруг наверху как будто зажглась люстра, по стенам колодца заиграли огоньки.

- Черти что ли со мной играют, - подумала я, проваливаясь в полудрему.

Нашлась! Жива!

«Люстрой» были летающие квадрокоптеры. С утра пораньше десятки человек вновь разбились по квадратам и начали шерстить местность. И тут в зарослях майор полиции Александр Никифоров увидел угасающий свет фонарика, оброненного Надеждой Минаковой. Полицейский нагнулся и вскоре нащупал отверстие.

Надежда Алексеевна в этот момент пыталась на дне снова вить гнездышко. Утром бедная женщина так утомилась сидеть треугольником, что решила насмелиться и спрыгнуть в воду. В этот момент ее жердочки сломались, и она стала снова ловить из воды плашки для нового сооружения.

- Заглянувший в колодец парень решил сначала, что внизу труп,- вспоминает она,- но услышав мой голос, понял, что я жива.

Пострадавшую осторожно подняли с помощью веревок. Она еще шутила: «Тяжелая я, здесь лебедку надо».

- Она - молодчинка! Столько силы духа в ней! - восхищаются полицейские.- Хотели на носилки ее положить, нет, говорит, сама пойду.

После происшествия колодец зарыли Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Я увидела кучу народа, думаю, мамочки, сколько людей из-за моей глупости подняла с места, - вспоминает спасенная из колодца. - Стояла грязная, как чушка, галоши прилипли к ногам, еле потом сняли. Медики приехали, померили давление - 70 на 45, и температура всего 35 градусов. Дали чай горячий, уколы какие-то поставили, увезли в районную больницу. Сестрички все щебетали: «Да наша хорошая». После выяснилось, что все хорошо у меня и с сердцем, и с легкими. Главный врач так и сказал: «Долго жить будешь».

На спасенную из колодца в больнице ходили смотреть, как на диковинку, называли «железной леди». Та улыбалась, только дней пять еще аппетита не было, все воду пила… И еще, когда потом жертва колодца пришла на место происшествия с оперативниками, мурашки пошли по коже...

«Вот такие мы в Верх-Шубенке»

Внучка Надежды Минаковой тогда так перепугалась, что сейчас вечером не отпускает бабулю даже за ворота.

- Напугала я всех, конечно, и столько народу подняла. Так благодарна ребятам полицейским, всем, кто меня искал, медикам, - прослезилась наша героиня.

Она считает, что испытания всем людям посылаются не зря.

- Я выдержала, - говорит она с улыбкой. – Наверное, такие двужильные женщины только у нас в Верх- Шубенке. У нас ведь ни магазина, ни больницы, продукты всего два раза в неделю привозят. Поэтому болеть и отчаиваться мы себе запрещаем.

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