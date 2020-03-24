Барнаулец убил своего приятеля и сбросил труп в колодец
Полицейские задержали в Барнауле 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве мужчины.
Тело 42-летнего потерпевшего с ножевым ранением в области живота было найдено утром 18 марта в колодце на одной из улиц краевой столицы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Начались поиски подозреваемого. Его удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 33-летний неоднократно судимый приятель погибшего.
- Предварительно установлено, что между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры он нанес один удар ножом в область живота потерпевшего, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Подозреваемому уже предъявили обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU