2020-03-24T04:35:17+03:00
Происшествия

Барнаулец убил своего приятеля и сбросил труп в колодец

По версии следствия, его лишил жизни ранее судимый мужчина
Анна СЕМИНА
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Подозреваемому в убийстве уже предъявили обвинениеПодозреваемому в убийстве уже предъявили обвинениеФото: Анна СЕМИНА
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Полицейские задержали в Барнауле 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве мужчины.

Тело 42-летнего потерпевшего с ножевым ранением в области живота было найдено утром 18 марта в колодце на одной из улиц краевой столицы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Начались поиски подозреваемого. Его удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 33-летний неоднократно судимый приятель погибшего.

- Предварительно установлено, что между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры он нанес один удар ножом в область живота потерпевшего, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Подозреваемому уже предъявили обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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