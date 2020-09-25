Археологи откопали на Алтае зубы неандертальцев

Зубы неандертальцев из Чагырской пещеры (фото: Ксения Колобова)

В новом сезоне раскопок в Краснощековском районе археологи пополнили коллекцию из Чагырской пещеры уникальными находками - зубами неандертальцев и костяными орудиями.

На данный момент уже известно, что древние люди жили в пещере около 60-50 тысяч лет назад. Туда они пришли из Европы. Новые находки, которые палеонтологам удалось отыскать, помогут определить родство древних гоминидов, обитавших в Чагырской пещере. В данном случае речь идет о зубах неандертальцев.

- До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба - просто праздник, - говорит Ксения Колобова, доктор исторических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией «ЦИФРА» в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. - Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован для генетического исследования, для анализа стабильных изотопов, для того, чтобы понять диету и так далее.

Установлено, что один из зубов – моляр. Такой тип и люди, и звери используют для пережевывания пищи. Второй образец - передний резец. У неандертальцев он очень маленький, недоразвитый. Вероятно, это связано с особенностями их питания - они употребляли грубую животную пищу.

Раскопки в пещере начались еще в 2007 году. В тот период археологи собрали самую большую коллекцию останков неандертальцев. По останкам и удалось установить, что древние обитатели стоянки пришли в Сибирь из Европы. На этом их передвижение обрывается. Пока нет никаких свидетельств говорящих о том, что с территории нынешнего Алтая они ушли дальше.

Как правило, каждый сезон приносит ученым новые и новые данные. Это могут быть и останки животных (чаще бизонов, на которых охотились древние люди), и каменные осколки, и орудия труда. Так в этом году удалось наткнуться на костяные ретушеры для заточки каменных ножей. Причем сразу несколько штук. Установлено, что с их помощь неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки. Так у них получилась острые каменные орудия, а уже их они использовали и во время охоты и уже после – для разделки мяса. Форма также была уникальна – ножи имели как два, так и четыре лезвия. Конечно, исследователи на собственном опыте убедились, что с помощью таких нехитрых приспособлений разделка туш была легкой и недолгой, вот только тупились они быстро, и приходилось снова и снова затачивать.

- Мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут нам родственные связи между неандертальцами. С археологической точки зрения, древние люди обитали в Чагырской пещере всего десять тысячелетий, сама она очень маленькая и, по сути, однослойная. Поэтому мы можем установить связи обитателей стоянки вплоть до родственных: сейчас у нас есть останки минимум пяти взрослых и нескольких детей. Думаю, результаты генетических исследований окажутся очень интересными, — говорит Ксения Колобова.

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