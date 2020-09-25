Коронавирус и рак: три самых «жизненных» вопроса

Рак не возникает на пустом месте Фото: Олег УКЛАДОВ

Рак – бич Алтайского края. По словам главного внештатного онколога Минздрава Алтайского края Игоря Вихлянова, заболеваемость онкологией в нашем регионе выше на 20%, чем в среднем по России. На прошедшей пресс-конференции мы задали эксперту три самых «жизненных» вопроса о раке и коронавирусе.

Онкобольные более подвержены коронавирусу?

Да, онкобольные, как и люди с хроническими заболеваниями, наиболее подвержены коронавирусу. В Алтайском крае даже зафиксированы летальные исходы после таких ситуаций.

Грозит переболевшим «короной» рак легких?

Коронавирус серьезно уничтожает легкие, поэтому многих волнует вопрос - грозит ли в будущем переболевшим пациентам такая опасность как рак легкого?

- Рак не возникает на пустом месте. Ему предшествуют какие-либо заболевания легких. Я говорил уже про курение, но насчет коронавируса какого-либо масштабного исследования пока не было. Документы по коронавирусу идут бурным потоком, но ответить на этот вопрос мы сможем в ближайшие два-три года, - объяснил Вихлянов.

Нужно ли онкобольным прививаться от ковида?

По словам Игоря Вихлянова, если человек проходит химиотерапию или другое лечение от рака, то лишняя нагрузка для иммунитета не нужна. Если лечение уже за плечами, то поставить прививку определенно стоит.

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