Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 сентября 2020 года: растет «тяжелых» больных и вспышка в АКЗС

В регион доставили экспериментальную вакцину от коронавируса, ее поставят только медикам Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае меняет свою структуру. Последние новости на 25 сентября 2020 года сообщают о росте «тяжелых» больных.

По данным оперативного штаба за последние сутки в больницах края пациентов с тяжелым течением заболевания уже 155. 75 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на лечении в ковидных госпиталях находятся 926 пациентов. Амбулаторно медицинскую помощь получают 86 человек.

Данные на 23.00 24 сентября 2020 года (фото: https://yandex.ru/covid19/)

Помимо этого за последние сутки стало известно о 81 новом случае инфицирования COVID-19. Они были выявлены в Барнауле – 42, Бийске – 16, Павловском районе – 5, Кулундинском районе – 4, в Рубцовске, Бийском, Зональном, Первомайском районах – по два заболевших, в Заринске, ЗАТО Сибирском, Новоалтайске, Благовещенском, Волчихинском, Красногорском районах – по одному человеку. Таким образом, общее число зараженных в крае уже достигло отметки 13 298.

В это же время вылечились уже 11 834 человека. Из них за последние сутки – 33.

Статистика летальных случаев также растет с каждым новым днем. За последний отчетный период было зарегистрировано восемь смертей, из них половина произошла непосредственно от коронавируса. Общее число жертв – 452.

Медики – первые

А в это время в Алтайский край доставили партию препарата «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Всего в регион доставили 42 дозы. Первую накануне поставила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Остальные также предназначаются исключительно для медицинских сотрудников.

Дело в том, что сейчас проходит тестирование вакцины на добровольной основе. После того, как медики получат прививку, за их состоянием будут пристально следить коллеги. Примерно через 2-3 недели в край поступит еще одна партия.

Данные на 23.00 24 сентября 2020 года (фото: оперштаб АК)

Вне политики

Накануне также стало известно о вспышке коронавируса среди депутатов АКЗС. По некоторым данным, положительный тест на COVID-19 получили сразу десять парламентариев. Их имена, разумеется, не называются. Известно только что у спикера АКЗС Александра Романенко тест отрицательный. Также неизвестно лежит ли кто-нибудь из инфицированных в госпиталях или все переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, ранее стало известно о положительном тесте губернатора Виктора Томенко. Сейчас он находится на самоизоляции и руководит регионом из дома. По его же словам он чувствует себя хорошо.

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